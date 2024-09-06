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        Iğdır'da 9 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan 13 polis için mevlit okundu

        Iğdır'da, 9 yıl önce teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan 13 polis için mevlit okutuldu, dua edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 16:06 Güncelleme: 06.09.2024 - 16:25
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        Iğdır'da 9 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan 13 polis için mevlit okundu
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        Iğdır'da, 9 yıl önce teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan 13 polis için mevlit okutuldu, dua edildi.

        Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyü yakınlarında 8 Eylül 2015'te Dilucu Sınır Kapısı'nda görevli polis memurlarını taşıyan midibüs ile koruma görevi yapan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce uzaktan kumandalı bombanın patlatılması sonucu şehit düşen polisler için Ulucami ve Hacı Hacer camilerinde mevlit programı düzenlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şehitler hayrına ikram verilen programda, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, dualar edildi.

        - "Suç örgütleriyle, terör örgütleriyle mücadeleye devam edeceğiz"

        Iğdır Valisi Ercan Turan, programın ardından, 2015'te 13 canın şehit olduğunu belirterek, "Bizim inancımıza göre rabbimizin lütfu ile şehitlerimiz ölümsüzdür. Biz onların aziz hatıralarını her yıl rahmetle ve minnetle anıyoruz. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun." dedi.

        Dilucu şehitleri için saldırının olduğu yerde anıt da yaptıklarını dile getiren Turan, "Yakın zamanda o şehitliğimizin açılışını yapacağız. Biz Çanakkale'yi nasıl unutmuyorsak, Kurtuluş Savaşı'nı nasıl unutmuyorsak, 15 Temmuz'u nasıl unutmuyorsak Dilucu şehitlerini ve onların aziz hatıralarını da asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Suç örgütleriyle, terör örgütleriyle mücadeleye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Dilucu şehitlerinin değerli, kederli ve gururlu ailesine tekraren başsağlığı dileyen Turan, "Allah kahraman güvenlik güçlerimize, jandarmamıza, ordumuza, emniyet güçlerimize başarı versin, ahirete intikal eden tüm şehitlerimize rahmet etsin, ruhları şad olsun. Milletimizin şehitleri onlar. Bizim değerli bir parçamız. Şehitler ölmez, vatan bölünmez." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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