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        Iğdır'da uyuşturucu operasyonunda 32 kilo 800 gram esrar ele geçirildi

        Iğdır'da 32 kilo 800 gram esrarın ele geçirildiği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 14:51 Güncelleme: 09.09.2024 - 14:51
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        Iğdır'da uyuşturucu operasyonunda 32 kilo 800 gram esrar ele geçirildi
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        Iğdır'da 32 kilo 800 gram esrarın ele geçirildiği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik sürdürülen iki çalışma kapsamında farklı adreslere operasyon düzenlendi.

        Ekipler, kent merkezindeki adreslerde yaptığı aramalarda 32 kilo 800 gram esrar ele geçirdi.

        Uyuşturucu madde ticareti ve imalatı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan V.H, AP. ve M.A.E'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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