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        Iğdır FK, Esenler maçını kazanıp liderliğini korumak istiyor

        HÜSEYİN YILDIZ - Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Esenler Erokspor'u yenip liderliğini sürdürmek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 12:45 Güncelleme: 14.09.2024 - 12:45
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        Iğdır FK, Esenler maçını kazanıp liderliğini korumak istiyor
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        HÜSEYİN YILDIZ - Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Esenler Erokspor'u yenip liderliğini sürdürmek istiyor.

        Trendoy 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, geride kalan 4 haftadaki maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 10 puanla liderliğini devam ettiriyor.

        Iğdır FK, ligin 5. hafta maçları kapsamında yarın Iğdır’da Esenler Erokspor'u ağırlayacak.

        Taraftarı önünde oynanacak maçtan galip ayrılmak isteyen Iğdır FK, puanını 13 yaparak liderliğini sürdürmek istiyor.

        Iğdır FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oynanacak maçın zorlu olduğunu, buradan da galip ayrılmak istediklerini söyledi.

        1. Lig'e de değinen Koşukavak, "1. Lig'de kolay maç yok, zor bir lig. Tabi Iğdır FK’nin alt liglerden gelip kazanım alışkanlığı var. Biz de çok şükür o kültürü devam ettiriyoruz." dedi.

        - "Bizim de bir ivmemiz var 4 haftadır, lider durumdayız"

        Sonuca ilişkin değerlendirmede bulunan Koşukavak, şunları kaydetti:

        "Bu ligin de zorlukları var, Erok takımının da 1 maçı ertelendi, 3 maç kazanamadı ama 2 haftada 6 transferleri var. O yüzden 1. Lig'de oynadığınız her maç çok ortada. Çünkü bu ligde çok sürpriz sonuçlar oluyor, bu ligin favorisi çok olmuyor. Onlar da bu takviyelerle burada kazanmak isteyeceklerdir. Bizim de bir ivmemiz var 4 haftadır, lider durumdayız. Biz de kazanmak istiyoruz, kolay maç olmayacak. İnşallah kazanan taraf oluruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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