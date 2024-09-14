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        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gümen, Iğdır'da incelemelerde bulundu

        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Iğdır'daki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) işletmelerinde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 15:49 Güncelleme: 14.09.2024 - 16:11
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        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gümen, Iğdır'da incelemelerde bulundu
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        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Iğdır'daki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) işletmelerinde incelemelerde bulundu.

        Gümen, Aralık ilçesindeki İran ve Nahçıvan sınırında yer alan Kazım Karabekir Tarım İşletmesi Müdürlüğünü inceledi.

        TİGEM İşletme Müdürü Yusuf Yılmaz ile İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş’in de eşlik ettiği Gümen, Uruguay'dan getirilen angus sığırlarını yerinde gördü.

        Gümen, daha sonra sınır hattındaki TİGEM arazilerini gezerek yetkililerden bilgi aldı.

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        Galeri

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