Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gümen, Iğdır'da incelemelerde bulundu

TİGEM İşletme Müdürü Yusuf Yılmaz ile İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş’in de eşlik ettiği Gümen, Uruguay'dan getirilen angus sığırlarını yerinde gördü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.