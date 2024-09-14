Şair ve yazar Hayati İnanç, Iğdır'daki kitap ve çocuk festivalinde söyleşi yaptı
Şair ve yazar Hayati İnanç, Doğu Anadolu'nun en büyük tuz rezervlerinin bulunduğu Iğdır'daki Tuz Dağı'nda, yerin 80 metre altında düzenlenen "Tuzluca Fest" kitap ve çocuk festivalinde söyleşiye katıldı.
Şair ve yazar Hayati İnanç, Doğu Anadolu'nun en büyük tuz rezervlerinin bulunduğu Iğdır'daki Tuz Dağı'nda, yerin 80 metre altında düzenlenen "Tuzluca Fest" kitap ve çocuk festivalinde söyleşiye katıldı.
Tuzluca ilçesindeki "Tuz Dağı"nda yüzlerce yıldır yapılan tuz madeni çıkarma işlemleri sonucu oluşan çok sayıdaki mağaranın en sahipliği yaptığı kitap, kültür ve çocuk festivali devam etti.
Iğdır Valisi Ercan Turan, AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz ve Tuzluca Kaymakamı Abdüllatif Yılmaz'ın da katıldığı etkinliğe şair ve yazar Hayati İnanç konuk oldu.
Katılımcılara hitap eden İnanç'ın söyleşisine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Program sonunda İnanç'a, protokol üyeleri tarafından yöreye özgü hediyeler verildi.
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