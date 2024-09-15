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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 19:35 Güncelleme: 15.09.2024 - 19:35
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:IğdırŞehir

        Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Mehmet Şengül, Harun Reşit Güngör

        Alagöz Holding Iğdır FK: Furkan Köse, Alim Öztürk (Dk. 84 Ömer Şişmanoğlu), Hasan Hatipoğlu, Burak Bekaroğlu, Ahmet Emin Engin (Dk. 76 Niemann), Caner Cavlun, Burak Altıparmak (Dk. 84 Marcos Silva) Lico, Aleksic, Regattin (Dk. 46 Burak Çoban) Thuram (Dk. 46 Eysseric)

        Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Sakıb Aytaç (Dk. 62 Jack), Metehan Mert, Nzaba, Mücahit Albayrak, Oğuz Ceylan, Tugay Kacar, Laine (Dk. 69 Sefa Narin), Faye, Pinchi (Dk. 86 Eşref Korkmazoğlu), Fernandes (Dk. 68 Catakovic)

        Goller: Dk. 24 Regattin (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 53 Pinchi, Dk. 88 Catakovic (Esenler Erokspor)

        Sarı kartlar: Dk. 45 Hasan Hatipoğlu, Dk. 79 Alim Öztürk, Dk. 80 Burak Bekaroğlu (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 64 Faye, Dk. 79 Pinchi, Dk. 80 Catakovic, Dk. 88 Jack, Dk. 90+5 Eşref Korkmazoğlu (Esenler Erokspor)

        IĞDIR

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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