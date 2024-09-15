Stat:IğdırŞehir
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Mehmet Şengül, Harun Reşit Güngör
Alagöz Holding Iğdır FK: Furkan Köse, Alim Öztürk (Dk. 84 Ömer Şişmanoğlu), Hasan Hatipoğlu, Burak Bekaroğlu, Ahmet Emin Engin (Dk. 76 Niemann), Caner Cavlun, Burak Altıparmak (Dk. 84 Marcos Silva) Lico, Aleksic, Regattin (Dk. 46 Burak Çoban) Thuram (Dk. 46 Eysseric)
Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Sakıb Aytaç (Dk. 62 Jack), Metehan Mert, Nzaba, Mücahit Albayrak, Oğuz Ceylan, Tugay Kacar, Laine (Dk. 69 Sefa Narin), Faye, Pinchi (Dk. 86 Eşref Korkmazoğlu), Fernandes (Dk. 68 Catakovic)
Goller: Dk. 24 Regattin (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 53 Pinchi, Dk. 88 Catakovic (Esenler Erokspor)
Sarı kartlar: Dk. 45 Hasan Hatipoğlu, Dk. 79 Alim Öztürk, Dk. 80 Burak Bekaroğlu (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 64 Faye, Dk. 79 Pinchi, Dk. 80 Catakovic, Dk. 88 Jack, Dk. 90+5 Eşref Korkmazoğlu (Esenler Erokspor)
IĞDIR
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