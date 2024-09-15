Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Alagöz Holding Iğdır FK-Esenler Erokspor maçının ardından

        Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Esenler Erokspor'a 2-1 yenildikleri maçta iyi oynadıkları ama istedikleri sonuca ulaşamadıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 22:50 Güncelleme: 15.09.2024 - 22:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alagöz Holding Iğdır FK-Esenler Erokspor maçının ardından
        ABONE OL
        ABONE OL

        Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Esenler Erokspor'a 2-1 yenildikleri maçta iyi oynadıkları ama istedikleri sonuca ulaşamadıklarını söyledi.

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Koşukavak, kazanmak için sahaya çıktıklarını belirterek, "Tamamen rakip yarı sahada oynadığımız, topa sahip olup bu kadar rakip kaleye yakın oynadığımız bir maçı 2 geçiş hücumu sonucunda kaybettik." dedi.

        Bu mağlubiyetten ders çıkaracaklarını dile getiren Koşukavak, şunları kaydetti:

        "Rakip 5-4-1 dizilişiyle oynadı. Geçen hafta biz de deplasmanda böyle oynadık. Bu ligde böyle zor oyunlar var. Alt liglere benzemiyor, rakipler daha iyi savunmalar yapıyor, daha kalabalık bekliyorlar. Deplasmanda geçiş hücumu kovalıyorlar ve böyle skorlar oluyor. Biz de geçen hafta Pendik'te buna benzer bir oyunla kazandık. İyi bir kadromuz var, oyuncularım çok istediler, kazanmak için çok çaba sarf ettik ama futbol bazen isteyince olmuyor. "

        - Esenler Erokspor cephesi

        Esenler Erokspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak da ligdeki ilk galibiyetlerini almanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatarak, "Bunu geçen haftanın liderinden, 3 maçta 9 puan toplamış bir takımdan deplasmanda almak bizim adımıza çok sevindirici. Milli arada transferlerimizi yaptık, daha birkaç tanesi hazır değil. Hazır olan arkadaşlarla bugün çok iyi mücadele ettik, müthiş bir takım oyunu oynadık." ifadelerini kullandı.

        Karşılaşmada rakiplerine pozisyon vermediklerini aktaran Altıparmak, "Deplasmanda kazandığımız maç takımımıza çok büyük moral oldu. Bizim için lig zaten yeni başlıyor. Ligler beşinci, altıncı haftadan sonra anca oturuyor. Gösterdikleri performanstan dolayı tüm oyuncularımın alınlarından öpüyorum, tebrik ediyorum. İlk galibiyet olması sevindirici ama artık bu maçı unutup cuma günü oynayacağımız Erzurumspor maçına hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dev maçta kazanan yok!
        Dev maçta kazanan yok!
        AB'den Eyüp Sabri Tuncer ürünlerine yasak
        AB'den Eyüp Sabri Tuncer ürünlerine yasak
        Sakarya'da fabrikada patlama! 30 yaralı var
        Sakarya'da fabrikada patlama! 30 yaralı var
        Oğuzhan Genç yazdı: Seriye "ara" verdi
        Oğuzhan Genç yazdı: Seriye "ara" verdi
        Yolcuların arasında husumetlisini vurdu!
        Yolcuların arasında husumetlisini vurdu!
        Mourinho'dan Okan Buruk'a gönderme!
        Mourinho'dan Okan Buruk'a gönderme!
        Narin cinayeti soruşturması genişliyor!
        Narin cinayeti soruşturması genişliyor!
        3 puan Fenerbahçe'nin!
        3 puan Fenerbahçe'nin!
        Profesörün trajik ölümü!
        Profesörün trajik ölümü!
        Fenerbahçe'den rekor!
        Fenerbahçe'den rekor!
        KPSS'de ilginç anlar: Altın kolyesi için sınava girmedi
        KPSS'de ilginç anlar: Altın kolyesi için sınava girmedi
        "Marilyn Monroe aslında öldürüldü"
        "Marilyn Monroe aslında öldürüldü"
        Sıla bebeğin durumu ciddiyetini koruyor!
        Sıla bebeğin durumu ciddiyetini koruyor!
        En sağlıklı 10 sebze!
        En sağlıklı 10 sebze!
        Narin'i hatırlattı! 10 yaşındaydı, vahşice katledildi!
        Narin'i hatırlattı! 10 yaşındaydı, vahşice katledildi!
        Fransa'da binlerce kişi "Gisele Pelicot" için bir araya geldi
        Fransa'da binlerce kişi "Gisele Pelicot" için bir araya geldi
        Dünyanın en eski 8 mesleği!
        Dünyanın en eski 8 mesleği!
        Okula gitmek istemeyen çocukta kritik 2 haftaya dikkat!
        Okula gitmek istemeyen çocukta kritik 2 haftaya dikkat!
        Hayallerinin peşinde okyanusu aştılar
        Hayallerinin peşinde okyanusu aştılar
        '1000 kişi arasından seçildim'
        '1000 kişi arasından seçildim'

        Benzer Haberler

        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Şair ve yazar Hayati İnanç, Iğdır'daki kitap ve çocuk festivalinde söyleşi...
        Şair ve yazar Hayati İnanç, Iğdır'daki kitap ve çocuk festivalinde söyleşi...
        Dilucu Şehitler Anıtı, törenle açıldı
        Dilucu Şehitler Anıtı, törenle açıldı
        Iğdır'da "Dilucu Şehitleri Anıtı" törenle açıldı
        Iğdır'da "Dilucu Şehitleri Anıtı" törenle açıldı
        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gümen, Iğdır'da incelemelerde bulundu
        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gümen, Iğdır'da incelemelerde bulundu
        Iğdır FK, Esenler maçını kazanıp liderliğini korumak istiyor
        Iğdır FK, Esenler maçını kazanıp liderliğini korumak istiyor