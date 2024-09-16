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        Iğdır FK, yaz transfer döneminde 20 futbolcuyu renklerine bağladı

        HÜSEYİN YILDIZ - Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, 2024-2025 sezonu yaz transfer döneminde 20 oyuncuyu kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 11:32 Güncelleme: 16.09.2024 - 11:32
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        Iğdır FK, yaz transfer döneminde 20 futbolcuyu renklerine bağladı
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        HÜSEYİN YILDIZ - Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, 2024-2025 sezonu yaz transfer döneminde 20 oyuncuyu kadrosuna kattı.

        Ligde 5. haftayı 10 puanla ikinci sırada tamamlayan yeşil-beyazlı kulüp, yaz transfer dönemini yerli ve yabancı 20 oyuncuyla anlaşarak kapattı.

        Süper Lig, 1. ve 2. Lig takımlarında top koşturan birçok ismi transfer eden kulüp, yurt dışından da çeşitli transferler gerçekleştirdi.

        Iğdır FK'nin kadrosuna kattığı oyuncular şöyle:

        Amar Catic, Rogerio Thuram, Kosta Aleksic, Dean Liço, Valentin Eysseric, Adrien Regattin, Ricardo Guima, Noel Niemann, Ahmet Engin, Burak Altıparmak, Alim Öztürk, Alperen Selvi, Yusuf Can Esendemir, Onur Alp Sarman, Oğuzhan Özleşen, Ali Yiğit Özten, Burak Çoban, Berkan Mahmut Keskin, Alp Arda, Selim Can Sönmez.

        - Koşukavak: "Her geçen gün daha iyi işler yapacağımızı ümit ediyorum"

        Teknik direktör Yalçın Koşukavak, AA muhabirine, ligde başarılarını sürdürmek için yoğun çalıştıklarını söyledi.

        Yeni transferlerin kaynaşıp alışmasıyla daha iyi bir oyun ortaya koyacaklarını anlatan Koşukavak, "Toplam 20 transfer yaptık. Bu kadar oyuncuyu bir araya getirip iddialı olmak, maç kazanmak, birlikte hareket etmek kolay şeyler değil." dedi.

        Transfer edilen sporcuların, takımın oturmasıyla birlikte ciddi katkı sağlayacaklarını belirten Koşukavak, "Bugün 20 kişiyi alıp tatile götürseniz, birbirinin ismini 10 gün sonra öğreniyor. 20 transfer ve yeni yapılanan bir takım var. Bu kadar transferi olan bir takımı organize etmek biraz zaman istiyor. Takım kadromuz iyi. İnşallah her geçen gün daha iyi işler yapacağımızı ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

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