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        Iğdır'daki çocuk, kadın, engelli ve yaşlılara hizmet veren kuruluşlar habersiz denetleniyor

        Iğdır'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlar, ekiplerce yapılan habersiz denetimlerle inceleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 10:23 Güncelleme: 17.09.2024 - 10:24
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        Iğdır'daki çocuk, kadın, engelli ve yaşlılara hizmet veren kuruluşlar habersiz denetleniyor
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        Iğdır’da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlar, ekiplerce yapılan habersiz denetimlerle inceleniyor.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü birimleri, kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara yönelik hizmet veren kuruluşların çalışmalarını yakından takip ediyor.

        Oluşturulan kontrol ve denetleme ekipleri, kuruluşlara habersiz bir şekilde giderek verilen hizmeti yerinde kontrol edip hizmetin aksamaması ve kalitesinin artırılması için çalışma yürütüyor.

        Kentte Engelsiz Yaşam Merkezleri, Sosyal Hizmet Merkezleri ve Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezlerine ziyaret gerçekleştiren Iğdır Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, kurumların genel durumlarını inceleyerek eksikleri tespit edip yetkililere bildirdi.

        Vatandaşlara daha kaliteli hizmet verilmesi, niteliklerinin artırılması noktasında uyarılarda bulunan ekipler, bu çalışmayla kuruluşların daha iyi hizmet verebilmesini, sürekli olarak geliştirilmesini ve standartlarının yükseltilmesini hedefliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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