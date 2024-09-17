Iğdır'ın "badem ormanı" erozyonu önledi, köylüye ek gelir sağladı

ERDAL YALÇIN - Iğdır'da erozyonla mücadele kapsamında dikilen "badem ormanı", köylüye ek gelir sağladı.

Orman İşletme Müdürlüğü, su kaynağı bulunmadığından çorak, verimsiz ve erozyonla karşı karşıya kalan alanlara yönelik çalışma yürütüyor.

Tuzluca ilçesine bağlı Bağlan köyündeki 540 dönümlük alana yaklaşık 6 yıl önce kuraklık şartlarına uygun 30 bin fidan dikildi.

Bugüne kadar düzenli olarak kontrol edilen, insan ve hayvan girişinin köylülerce önlenerek korunduğu fidanlar, büyüyüp meyve vermeye başladı.

Yöredeki köylüler, topladıkları bademleri hem tüketiyor hem de il ve ilçe merkezinde satarak gelir sağlıyor. Iğdır Orman İşletme Müdürü Taner Tazegün, AA muhabirine, projeyi köylülerin talebi üzerine erozyonu önlemeye yönelik başlattıklarını ve başarı elde ettiklerini söyledi. Oluşturulan "orman"dan aynı zamanda badem tohumu da elde ettiklerini belirten Tazegün, şöyle konuştu: "Buraya bademi hem tohum olarak hem de fidan olarak ekim ve dikimini yaptık. 540 dönümlük bir alana 30 bin fidan dikimi yaptık. Daha önce de 10 bin adet tohum ekimi yapmıştık. Erozyon sahamızın etrafını dikenli tellerle çevirdik, bu sayede hayvan da giremiyor. Doğal olarak, kendiliğinden bitki ve çiçek türleri çıkmaya başlaması sonucu arıcılar için de cazip bir alan oldu. Ormanın içine ve civarına kovanlarını kurarak burada bal üretimine de başladılar."

Tazegün, üretilen bademlerin hem tüketim hem de yeni badem ağaçları dikiminde tohum olarak kullanıldığını belirterek, Bağlan köyü ve civar köylerde yaşayanların hasat zamanı gelip bademleri topladığını dile getirdi. - "Saha erozyondan kurtarıldı, civar köylere de örnek oldu" Projede başarı sağlandığı için Bağlan köyünü "orman köyü" ilan ettiklerini anlatan Tazegün, "Bağlan köyümüzü Orman Genel Müdürlüğü projesi kapsamında hibe desteklerinden de faydalandırdık. Saha erozyondan kurtarıldı, civar köylere de örnek oldu. Civar köylerimizin de bu yönde talepleri başladı. İlimizin diğer köylerinde de yaygınlaştırma çalışmalarımız devam ediyor. Orman teşkilatı olarak çalışmalarımız gün geçtikçe de artacak." diye konuştu.