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        Türkiye'nin en doğusundaki Iğdır'ın "Süper Lig yatırımı"

        HÜSEYİN YILDIZ - ERDAL YALÇIN - Yaz transfer döneminde yaptığı 20 transferle adından söz ettiren, tesis, stat ve altyapı yatırımları dikkati çeken Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'i şampiyon tamamlayıp Süper Lig'e çıkmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 11:12 Güncelleme: 18.09.2024 - 11:12
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        Türkiye'nin en doğusundaki Iğdır'ın "Süper Lig yatırımı"
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        HÜSEYİN YILDIZ - ERDAL YALÇIN - Yaz transfer döneminde yaptığı 20 transferle adından söz ettiren, tesis, stat ve altyapı yatırımları dikkati çeken Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'i şampiyon tamamlayıp Süper Lig'e çıkmayı hedefliyor.

        Türkiye'nin en doğusundaki şehrin takımı Iğdır FK, 4 yılda 3. Lig'den 1. Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

        Trendyol 1. Lig'de sezonun 5. haftasını 10 puanla ikinci sırada tamamlayan yeşil-beyazlı kulüp, yaz transfer döneminde Süper Lig, 1. ve 2. Lig takımlarında top koşturan isimleri ve yurt dışından futbolcuları kadrosuna kattı.

        Iğdır’ın yanı sıra Kars, Ardahan, Ağrı ve Van’dan da önemli taraftar desteği alan kulüpte, yönetim, futbolcu ve taraftarlar Süper Lig hayali kuruyor.

        - "Zor hedef, inşallah başarırız"

        Teknik direktör Yalçın Koşukavak, AA muhabirine, maçlara şampiyonluk hedefiyle çıktıklarını söyledi.

        Herkesin şampiyonluk istediğini bildiğini aktaran Koşukavak, "Özellikle Cantürk Alagöz başkanımız çok istiyor. Bir sezon var, daha çok başındayız. Biz onu başarmak için buradayız. Bu kolay değil, zor hedef. Başarmak için oyuncular da ben de bu hedef doğrultusunda hareket edeceğiz, inşallah başarırız." dedi.

        Takım kaptanı Hasan Hatipoğlu da sezona şampiyonluk hedefiyle başladıklarını anlatarak "Takımın içi de çok güzel. Herkesin içinde şampiyonluk hedefi var." diye konuştu.

        Şampiyonluk için bütün imkanlarının seferber edildiğini dile getiren Adrien Regattin ise "Çok iyi bir başkana sahibiz. Yöneticilerimiz, buradaki halk çok iyi. Çok önemli, tecrübeli oyunculardan kurulu bir kadromuz var. Şampiyon olmamak için hiçbir neden yok ama lig uzun, çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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