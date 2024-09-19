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        AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Iğdır'da konuştu:

        AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Savunma sanayimizdeki yerli ve millilik oranını yüzde 20'lerden yüzde 80'lere çıkarmış durumdayız. Bu atılımlarla ordumuzu daha da güçlendirdik." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 13:37 Güncelleme: 19.09.2024 - 13:37
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        AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Iğdır'da konuştu:
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        AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Savunma sanayimizdeki yerli ve millilik oranını yüzde 20'lerden yüzde 80’lere çıkarmış durumdayız. Bu atılımlarla ordumuzu daha da güçlendirdik." dedi.

        Şahin, AK Parti Iğdır İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda, hükümetleri döneminde yapılan hizmetlerden bahsetti.

        Yerli ve milli üretilen Togg'un satış rekorları kırdığını, savunma sanayinde başarılı çalışmalar gerçekleştirildiğini belirten Şahin, şöyle devam etti:

        "Ülkemizin ilk nükleer santrali olan Akkuyu Nükleer Santrali peyderpey ülkemize hizmet etmek için gün sayıyor. İlk insansız savaş uçağımız olan Kızılelma ve milli muharip uçağımız olan KAAN, gökyüzünü süslemeye başladı. İlk helikopterimiz ATAK, 10 yıldır ordumuzun gücüne güç katıyor. Ürettiğimiz yerli ve milli silahlı ve silahsız insansız hava araçlarıyla dünya liderliğine oynuyoruz. Önemli ihracat kalemlerimizden birisi haline gelmiş durumda. İlk füzemiz Hisar gökyüzündeki gücümüze güç katıyor. Yerli ve milli hava savunma sistemimiz gök vatanımızı koruyor. İlk yerli ve milli ana muharebe tankımız Altay'ı üretmeyi başardık ve ordumuzun hizmetine sunduk. İlk yerli piyade tüfeğiyle ordumuzu güçlendirdik. İlk uçak gemimizi inşa ederek donanmamızın hizmetine sunduk, ilk istihbarat gemimizi inşa ettik."

        Şahin, savunma sanayisinin yerli ve milli imkanlarla güçlendirildiğine işaret ederek, "Savunma sanayimizdeki yerli ve millilik oranını yüzde 20’lerden yüzde 80’lere çıkarmış durumdayız. Bu atılımlarla ordumuzu daha da güçlendirdik. İlk astronotumuzu uzaya gönderdik. İlk yerli ve milli uydularımız uzayda başarıyla görevlerini yerine getiriyorlar. Ülkemizin en önemli doğal gaz rezervi olan Karadeniz doğal gazını hanelere ulaştırmaya başladık. Bunlar ülkemize kazandırdıklarımızın özetinin özeti diyebileceğimiz yalnızca bir kaç tanesidir." diye konuştu.

        Iğdır'da 2002-2023 yılları arasında farklı alanlarda yapılan yatırımlara da değinen Şahin, "Geride bıraktığımız 22 yılda Iğdır'ımıza çok büyük hizmetlerde bulunduk, çok önemli eserler kazandırdık. 27 milyar 532 milyon liralık yatırım yaptık ve destekte bulunduk. 2024 yılında da destek ödemeleri hariç olmak üzere yaklaşık 1 milyar 200 milyon liralık bir yatırımı planladık ve birçoğunu da geride bıraktığımız 9 aylık süreç içerisinde hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.

        Türkiye ile Azerbaycan arasında yapılması planlanan Zengezur Koridoru’na ilişkin de Şahin, "Zengezur Koridoru'yla ilimizin önemli bir ticaret noktası haline gelmesini sağlayacağız. Önümüzdeki günlerde Zengezur Koridoru kapsamında demir yolu inşasına başlayacağız, ardından da kara yolu gelecek." dedi.

        Şahin, 400 yataklı devlet hastanesi ve yeni adliye sarayı binasının da şehrin hizmetine kazandırılacağını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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