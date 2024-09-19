Iğdır'da 5 kilo 800 gram esrar ele geçirildi
Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 800 gram esrar ile 26 kök kenevir ele geçirildi.
Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 800 gram esrar ile 26 kök kenevir ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu madde imalatı yapanlara yönelik Aralık ilçesindeki bir adrese operasyon gerçekleştirdi.
Ekipler, adreste yaptığı aramada 5 kilo 800 gram esrar ve 26 kök kenevir ele geçirdi.
Uyuşturucu madde imalatı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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