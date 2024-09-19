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        Iğdır'da 5 kilo 800 gram esrar ele geçirildi

        Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 800 gram esrar ile 26 kök kenevir ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 17:21 Güncelleme: 19.09.2024 - 17:21
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        Iğdır'da 5 kilo 800 gram esrar ele geçirildi
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        Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 800 gram esrar ile 26 kök kenevir ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu madde imalatı yapanlara yönelik Aralık ilçesindeki bir adrese operasyon gerçekleştirdi.

        Ekipler, adreste yaptığı aramada 5 kilo 800 gram esrar ve 26 kök kenevir ele geçirdi.

        Uyuşturucu madde imalatı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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