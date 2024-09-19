Iğdır'da 7 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Iğdır'da düzenlenen operasyonda 7 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Iğdır'da düzenlenen operasyonda 7 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığınca, kentte kaçak akaryakıt sattıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Kent merkezindeki 2 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen 7 ton akaryakıt ele geçirildi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
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