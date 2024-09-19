Iğdır'da hakemler hastalara "can" olmak için kan bağışında bulundu

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Iğdır Şube Başkanı Aykut Yılmaz da vatandaşları kan bağışı yapmaya davet etti.

Kan bağışının önemine değinen Keskin, "Binlerce cana ve canlara dokunmaya geldik. Herkesin duyarlı bir şekilde kan bağışında bulunmasını bekliyoruz. Kan bağışı hayat kurtarır." dedi.

Kan bağışında bulunmak isteyen futbol hakemleri de stantta kayıt formlarını doldurdu ve bağış öncesi uygunluk testinden geçti.

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