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        Iğdır'da hakemler hastalara "can" olmak için kan bağışında bulundu

        Iğdır'da futbol hakemleri, Türk Kızılaya kan bağışında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 20:46 Güncelleme: 19.09.2024 - 20:46
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        Iğdır'da hakemler hastalara "can" olmak için kan bağışında bulundu
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        Iğdır'da futbol hakemleri, Türk Kızılaya kan bağışında bulundu.

        Türk Kızılay tarafından kentin Zübeyde Hanım Bulvarı'nda stant kuruldu.

        Kan bağışında bulunmak isteyen futbol hakemleri de stantta kayıt formlarını doldurdu ve bağış öncesi uygunluk testinden geçti.

        Görevli doktorların onay vermesinin ardından hakemler kan bağışı yaptı.

        Hakem Ozan Keskin, AA muhabirine, farkındalık oluşturmak için bağış yaptıklarını söyledi.

        Kan bağışının önemine değinen Keskin, "Binlerce cana ve canlara dokunmaya geldik. Herkesin duyarlı bir şekilde kan bağışında bulunmasını bekliyoruz. Kan bağışı hayat kurtarır." dedi.

        Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Iğdır Şube Başkanı Aykut Yılmaz da vatandaşları kan bağışı yapmaya davet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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