AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Iğdır'da konuştu:

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Ülkemizin, ümmetin, insanlığın menfaatleri doğrultusunda bir araya gelip bir yol haritası oluşturup bu yol haritasını takip etmemiz gerektiği kanaatinde ve düşüncesindeyiz." dedi.

Şahin, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Iğdır’da, Vali Yolu Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti.

Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrika sahipleriyle de bir araya gelen Şahin, daha sonra kentteki bir restoranda düzenlenen toplantıya katıldı.

Şahin, burada yaptığı konuşmada, AK Parti olarak 22 yılda çok önemli hizmetlere ve eserlere imza attıklarını söyledi.

Türkiye’nin ve bütün insanlığın önemli sınamalardan geçtiğini belirten Şahin, "Özellikle Kovid 19 pandemisiyle başlayan süreçte bütün insanlık ve bütün dünya bir türbülansa girdi. Daha sonra Rusya-Ukranya savaşı patlak verdi. Daha sonra asrın felaketi olarak ifade edilen, 11 ilimizi ve 14 milyon insanı etkileyen, çok sayıda kayıp verdiğimiz bir deprem felaketi yaşadık. Bütün bunların birçok alanda travmatik etkileri oldu. Sosyal yapılarda, iş hayatında, aile hayatında ve özellikle de ekonomi üzerinde olumsuz etkileri söz konusu oldu." dedi.

Şahin, İsrail’in Filistin’de gerçekleştirdiği soykırıma da değinerek, şöyle konuştu: "Ülkemizin içinde olduğu bölgede ve dünyanın birçok noktasında savaşların, gözyaşının, kanın, kaosun, karmaşanın, bunalımların, gerilimin hakim olduğunu görüyoruz. Ülkemiz, bütün bu olumsuzluklardan etkilenmekle birlikte yine bölgesinde bir istikrar adası olarak yürüyüşünü devam ettirmekte. Yine özellikle son 1 yıldır terör devleti İsrail’in Filistinli, Gazzeli kardeşlerimize karşı yürütmekte olduğu soykırıma hep birlikte şahitlik ediyoruz. Maalesef 40 binden fazla şehit verdik. Geçtiğimiz günlerde bir Türk genci şehadet şerbetini içti."