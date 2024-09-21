Belçikalı kuş bilimciler, Türkiye'nin en doğusundaki türleri araştırıyor

HÜSEYİN YILDIZ - Belçika'dan gönüllü olarak Iğdır'a gelen kuş bilimciler, Türkiye'nin en doğusundaki köyde kuşları gözlemleyip halkalayarak çalışmalara destek oluyor.

KuzeyDoğa Derneğince, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün izniyle, Tuzluca ilçesi Yukarı Çıyrıklı köyünde sürdürülen kuş halkalama ve araştırma çalışmaları devam ediyor.

Gönüllülük esasına göre yürütülen çalışmalara, Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen uzmanlar katılıyor.

Alandaki çok sayıda kuş ağını saat başında kontrol eden gönüllüler, buralara takılan kuşları çıkarıp keselere koyarak Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezine getiriyor. Gönüllü kuş bilimciler, halkalama yaptıktan sonra bilgilerini kaydettiği kuşları doğal ortamına bırakıyor.

Bu yılki gönüllüler arasında, Belçika'dan gelen iki halkalama uzmanı da bulunuyor. Uzmanlar Lowie Lams ve Augustijn De Keteleare, alandaki kuşları gözlemleyip halkalayarak çalışmalara destek oluyor. Hem alanlarında çalışan hem de tatillerini farklı bir bölgede geçiren kuş bilimciler, yaptıkları çalışmalarla Iğdır'ın kuş envanterine de katkı sağlıyor. Kuş bilimcilerden Lowie Lams, AA muhabirine, geçen yıl Sri Lanka'da gezerken tanıştığı KuzeyDoğa Derneği Başkanı Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu'nun daveti üzerine Iğdır'a geldiğini söyledi.

Iğdır bölgesinin kuşlar açısından çok zengin ve güzel olduğunu dile getiren Lams, "Çok sevdim, insanlar çok dost canlısı, doğası çok güzel." dedi. Bölgenin kuş bilimi açısından dikkat çekici olduğunu anlatan Lams, "Belçikalı arkadaşlarıma fotoğraf gönderdim, çok etkilendiler. Halkacı arkadaşlarım buraya gelmeyi düşünüyor. Ben de özellikle ilkbahar aylarında, görmediğim kuşları görmek için tekrar gelmek istiyorum." diye konuştu. - "Daha önce görmediğim türler açısından önemli bir yer"