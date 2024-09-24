Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Iğdır'da 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

        Iğdır'da düzenlenen operasyonda 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 16:37 Güncelleme: 24.09.2024 - 16:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Iğdır'da 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Iğdır'da düzenlenen operasyonda 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurda yasadışı yollarla akaryakıt sokarak satışa sunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Kentteki büyükbaş hayvan çiftliğine operasyon düzenleyen jandarma ekibi, su bidonları içine doldurulmuş 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

        Akaryakıtı yasadışı şekilde getirerek sattığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hem pilot, hem doktor, hem veteriner hem sporcu hem sanatçı!
        Hem pilot, hem doktor, hem veteriner hem sporcu hem sanatçı!
        Bayrampaşa'da park yeri savaşı: Pompalıyla dehşet saçtı
        Bayrampaşa'da park yeri savaşı: Pompalıyla dehşet saçtı
        Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu
        Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu
        Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da!
        Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da!
        Bakanlıktan abonelik hizmetlerine yönelik yanıltıcı uygulamalara ceza
        Bakanlıktan abonelik hizmetlerine yönelik yanıltıcı uygulamalara ceza
        Heyecanlarını paylaştılar
        Heyecanlarını paylaştılar
        Kadın öğretmene erkek öğrenciye cinsel tacizden 14.5 yıl hapis!
        Kadın öğretmene erkek öğrenciye cinsel tacizden 14.5 yıl hapis!
        "Bir ulusun başarısı"
        "Bir ulusun başarısı"
        "Borsa ve kripto vergileri gündemimizden düştü"
        "Borsa ve kripto vergileri gündemimizden düştü"
        Yassıhöyük'te 6 bin yıllık şekillendirilmiş kafatası bulundu
        Yassıhöyük'te 6 bin yıllık şekillendirilmiş kafatası bulundu
        Sayıştay'dan 'çifte harç' tespiti
        Sayıştay'dan 'çifte harç' tespiti
        Kardiyologlar uyarıyor: Göz ardı etmemeniz gereken 9 ilginç semptom
        Kardiyologlar uyarıyor: Göz ardı etmemeniz gereken 9 ilginç semptom
        Sıra dışı avukatla anlaştılar
        Sıra dışı avukatla anlaştılar
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        Sayıştay tasarruf tedbirlerine aykırı harcamalar tespit etti
        Sayıştay tasarruf tedbirlerine aykırı harcamalar tespit etti
        Kadıköy fatihi Muslera!
        Kadıköy fatihi Muslera!
        İsrail Lübnan'a yeniden saldırmaya başladı!
        İsrail Lübnan'a yeniden saldırmaya başladı!
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?

        Benzer Haberler

        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Iğdır'da gençlerle buluştu
        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Iğdır'da gençlerle buluştu
        Belçikalı kuş bilimciler, Türkiye'nin en doğusundaki türleri araştırıyor
        Belçikalı kuş bilimciler, Türkiye'nin en doğusundaki türleri araştırıyor
        Iğdır'da mağaralarda düzenlenen festivale yaklaşık 25 bin ziyaretçi katıldı
        Iğdır'da mağaralarda düzenlenen festivale yaklaşık 25 bin ziyaretçi katıldı
        AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Iğdır'da konuştu:
        AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Iğdır'da konuştu:
        Iğdır'da hakemler hastalara "can" olmak için kan bağışında bulundu
        Iğdır'da hakemler hastalara "can" olmak için kan bağışında bulundu
        Iğdır'da 7 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
        Iğdır'da 7 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi