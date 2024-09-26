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        Iğdır'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Iğdır'da dolandırıcılık ve yağma suçlarından 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 10:56 Güncelleme: 26.09.2024 - 10:56
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        Iğdır'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Iğdır'da dolandırıcılık ve yağma suçlarından 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), dolandırıcılık ve yağma suçlarından hakkında 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonda yakalanan 59 yaşındaki N.Ö, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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