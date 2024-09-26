Iğdır'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), dolandırıcılık ve yağma suçlarından hakkında 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.

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