Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 22:27 Güncelleme: 27.09.2024 - 22:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        ABONE OL
        ABONE OL

        Stat:IğdırŞehir

        Hakemler: Yasin Kol, Hüseyin Aylak, Azad İlhan

        Alagöz Holding Iğdır FK: Furkan Köse, Berkan Mahmut Keskin (Dk. 87 Eysseric), Alim Öztürk, Hasan Hatipoğlu, Alperen Selvi, Burak Altıparmak, Niemann (Dk. 71 Yusuf Can Esendemir), Guimaraes (Dk. 75 Marcos Silva), Lico (Dk. 87 Ömer Şişmanoğlu), Burak Çoban, Aleksic (Dk. 86 Thuram)

        Erzurumspor FK: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Roshi (Dk. 90 Salih Sarıkaya), Giorbelidze (Dk. 59 Celal Hanalp), Azubuike (Dk. 73 Sefa Akgün), Crociata, Teklic (Dk. 90 Özgür Sert), Eren Tozlu, Muhammed Furkan Özhan (Dk. 59 Mamba)

        Goller: Dk. 64 Crociata, Dk. 85 Mamba (Erzurumspor FK), Dk. 90+1 Hasan Hatipoğlu (Alagöz Holding Iğdır FK)

        Kırmızı kartlar: Dk. 14 Abdülhamit Yıldız (Sportif Direktör), Dk. 40 Burak Altıparmak (Alagöz Holding Iğdır FK)

        Sarı kartlar: Dk. 10 Mustafa Yumlu, Dk. 30 Muhammed Furkan Özhan, Dk. 76 Crociata, Dk. 82 Roshi (Erzurumspor FK), Dk. 26 Alperen Selvi, Dk. 28 Furkan Köse, Dk. 34 Aleksic, Dk. 82 Burak Çoban (Alagöz Holding Iğdır FK)

        IĞDIR

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beyrut'ta patlama
        Beyrut'ta patlama
        Bakan Şimşek: Karamsarlığa hiç gerek yok
        Bakan Şimşek: Karamsarlığa hiç gerek yok
        Netanyahu'nun BM konuşmasına Türkiye'den protesto
        Netanyahu'nun BM konuşmasına Türkiye'den protesto
        Mahzun prenses Fazile vefat etti
        Mahzun prenses Fazile vefat etti
        27 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        27 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Galatasaray'ı değiştiren 7 gün!
        Galatasaray'ı değiştiren 7 gün!
        Cenazesi 27 gün sonra getirildi
        Cenazesi 27 gün sonra getirildi
        ‘Her hastalığa iyi gelen damla’ uyarısı
        ‘Her hastalığa iyi gelen damla’ uyarısı
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Galatasaray'da çimlere "hastalık" önlemi!
        Galatasaray'da çimlere "hastalık" önlemi!
        İkinci Kelebekler Vadisi vakasında ilk duruşma!
        İkinci Kelebekler Vadisi vakasında ilk duruşma!
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Prof. Dr. Daron Acemoğlu: Tüm ülkelerin buna hazırlıklı olması gerek
        Prof. Dr. Daron Acemoğlu: Tüm ülkelerin buna hazırlıklı olması gerek
        Gözyaşlarına boğuldu
        Gözyaşlarına boğuldu
        Planlı saldırılarda motosiklet kullanılıyor! Son hedef Serhat Akın oldu!
        Planlı saldırılarda motosiklet kullanılıyor! Son hedef Serhat Akın oldu!
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı
        Tehdit edildiğini söyleyen Serhat Akın'a silahlı saldırı kamerada!
        Tehdit edildiğini söyleyen Serhat Akın'a silahlı saldırı kamerada!
        “Çalışanlarınıza yüzde kaç zam verdiniz ki tarifelere yüzde 300 zam yapıyorsunuz”
        “Çalışanlarınıza yüzde kaç zam verdiniz ki tarifelere yüzde 300 zam yapıyorsunuz”
        İşte kültür sanat ajandası
        İşte kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Iğdır'da 'saadet zinciri' ile dolandırıcılık; şüpheli İstanbul'da yakalandı...
        Iğdır'da 'saadet zinciri' ile dolandırıcılık; şüpheli İstanbul'da yakalandı...
        Hayırseverler Iğdır'daki 270 okula çay ve kahve makinesi hediye etti
        Hayırseverler Iğdır'daki 270 okula çay ve kahve makinesi hediye etti
        Iğdır'da 'saadet zinciri' ile dolandırıcılık; şüpheli İstanbul'da yakalandı
        Iğdır'da 'saadet zinciri' ile dolandırıcılık; şüpheli İstanbul'da yakalandı
        Ağrı Dağı'nda "dorukların benekli meleği" görüntülendi
        Ağrı Dağı'nda "dorukların benekli meleği" görüntülendi
        Iğdır'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Iğdır'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Iğdır FK ile SOCAR arasında forma göğüs sponsorluğu anlaşması imzalandı
        Iğdır FK ile SOCAR arasında forma göğüs sponsorluğu anlaşması imzalandı