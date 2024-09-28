Iğdır'da çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yakalanan 1 şüpheli tutuklandı

Daha önce yapılan "saadet zinciri" yöntemine benzer yöntemle üyelerin dolandırıldığı belirlenen siteye Iğdır'dan çok sayıda kişiyi yönlendirdiği belirlenen Yıldırım, sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis, yaptığı çalışmayla Yıldırım'ı İstanbul'daki bir otelde gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne başvuran 6 kişi, Yıldırım'ın kendilerini Pitrex isimli siteye üye olmaları ve para yatırmaları konusunda yönlendirdiği ve dolandırıldıkları iddiasıyla şikayette bulundu.

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