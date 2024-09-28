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        Iğdır'da çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yakalanan 1 şüpheli tutuklandı

        Iğdır'da sanal ortamda çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan Fırat Yıldırım adlı şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 10:15 Güncelleme: 28.09.2024 - 10:15
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        Iğdır'da çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yakalanan 1 şüpheli tutuklandı
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        Iğdır'da sanal ortamda çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan Fırat Yıldırım adlı şüpheli, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğüne başvuran 6 kişi, Yıldırım'ın kendilerini Pitrex isimli siteye üye olmaları ve para yatırmaları konusunda yönlendirdiği ve dolandırıldıkları iddiasıyla şikayette bulundu.

        Polis, yaptığı çalışmayla Yıldırım'ı İstanbul'daki bir otelde gözaltına aldı.

        Daha önce yapılan "saadet zinciri" yöntemine benzer yöntemle üyelerin dolandırıldığı belirlenen siteye Iğdır'dan çok sayıda kişiyi yönlendirdiği belirlenen Yıldırım, sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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