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        Iğdır Valisi Ercan Turan Tekelti Dağı'na tırmandı

        Iğdır Valisi Ercan Turan, Doğu Anadolu'nun en zorlu tırmanış rotaları arasında yer alan Tekelti Dağı'na zirve tırmanışı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 15:28 Güncelleme: 02.10.2024 - 16:48
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        Iğdır Valisi Ercan Turan Tekelti Dağı'na tırmandı
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        Iğdır Valisi Ercan Turan, Doğu Anadolu’nun en zorlu tırmanış rotaları arasında yer alan Tekelti Dağı'na zirve tırmanışı yaptı.

        Vali Turan, beraberindeki daire amirleri ve doğa sporcularıyla bölgenin tanıtımı amacıyla tırmanış etkinliği düzenledi.

        Tuzluca ilçesindeki 2 bin 520 rakımlı Tekelti Dağı'na tırmanmak için öğle saatlerinde Akoluk köyünde bir araya gelen Turan ve beraberindeki 60 kişilik grup, buradan yürüyüşe geçti.

        Doğu Anadolu Bölgesi'nin en zorlu rotaları arasında gösterilen dağda yaklaşık 2 saat süren tırmanışta, Vali Turan’ın da arasında bulunduğu grup zirveye ulaşmayı başardı.

        - Rüzgarla yıpranan eski Türk bayrağı yenisiyle değiştirilip göndere çekildi

        Dağın zirvesine daha önceden dikilen ve rüzgarla yıpranan Türk bayrağını yenisiyle değiştiren Vali Turan, yeni bayrağı göndere çekti.

        Vali Turan, dağın zirvesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun zamandır bu dağa tırmanmak istediklerini söyledi.

        Zirveye ulaştıkları için mutlu olduklarını ifade eden Turan, şu değerlendirmede bulundu:

        "Tırmanışı aziz şehitlerimize, kahraman gazilerimize ithaf ediyoruz. Tekelti Dağı’na ilk çıkan vali benim. Böyle kutlu bir ekiple çıktığım için de teşekkür ediyorum. Bir dahaki tırmanışımızda inşallah başka çalışmalarımız da olacak. Son 3 senede Iğdır’da çok büyük gelişmeler oluyor. Tarımda Doğu Anadolu’nun incisi, yakında Türkiye’nin incisi olacak. Iğdır, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti. Dilucu Sınır Kapısı'nın olduğu 12 kilometrelik kısmı satın almış ve buraya 'Türk Dünyası Turan Kapısı' demiş, 100 yıllık bir vizyonu ortaya koymuş, Küçük Ağrı Dağı’nın yarısını takasla almış. Tuzluca’da tuz mağaraları var, gökkuşağı tepeleri var, Üçkaya Gölü’müz var, doğa turizmi açısından çok cazip noktalarımız var.”

        Turan, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, “Birlikle beraberlikle Kürt, Türk, Terekemesiyle tek yumruk olacağız, bu Iğdır’ı hep beraber kalkındıracağız. Hainlere, terör örgütlerine asla fırsat vermeyeceğiz. Biz bu emanetin, ecdadımızın kanıyla sulanmış bu aziz toprakların kıymetini çok iyi biliyoruz, toprağımıza, değerlerimizi sahip çıkacağız." diye konuştu.

        Grup tırmanış sonunda zirvede dev Türk bayrağı açtı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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