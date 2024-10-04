Iğdır'da bir zanlı uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı
Iğdır'da uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şüpheli yakalandı.
Iğdır'da uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda kent merkezinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir şüphelinin evine operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin evinde 1 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
Şüphelinin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.
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