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        Iğdır'da bir zanlı uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı

        Iğdır'da uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 19:13 Güncelleme: 04.10.2024 - 19:19
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        Iğdır'da bir zanlı uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı
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        Iğdır'da uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda kent merkezinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir şüphelinin evine operasyon düzenlendi.

        Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin evinde 1 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

        Şüphelinin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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