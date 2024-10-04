Iğdır'da 4 bin 150 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Iğdır'da düzenlenen operasyonda, 4 bin 150 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Iğdır'da düzenlenen operasyonda, 4 bin 150 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurda yasadışı yollarla akaryakıt sokarak satışa sunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Bu kapsamda Türkiye-Nahçıvan sınırında bulunan Aralık ilçesindeki bir adrese gerçekleştirilen operasyonda, 4 bin 150 litre akaryakıt ve aktarma pompaları ele geçirildi.
Akaryakıt kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
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