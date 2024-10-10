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        Iğdır'da 13 polisin şehit olduğu bombalı saldırıyla ilgili 8 şüpheli yakalandı

        Iğdır'da 8 Eylül 2015'te 13 polisin şehit olduğu bombalı saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk'un da arasında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 09:50 Güncelleme: 10.10.2024 - 09:50
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        Iğdır'da 13 polisin şehit olduğu bombalı saldırıyla ilgili 8 şüpheli yakalandı
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        Iğdır'da 8 Eylül 2015'te 13 polisin şehit olduğu bombalı saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk'un da arasında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Dilucu Sınır Kapısı'nda 9 yıl önce görevli polis memurlarını taşıyan midibüsle koruma görevi yapan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce uzaktan kumandalı bombanın patlatılması sonucu 13 polisin şehit düştüğü saldırıyla ilgili Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

        Kentte sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk'un da arasında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Polis ekipleri, DEM Parti İl Başkanlığında arama yapıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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