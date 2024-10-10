Iğdır'da 13 polisin şehit olduğu bombalı saldırıyla ilgili 8 şüpheli yakalandı

Iğdır'da 8 Eylül 2015'te 13 polisin şehit olduğu bombalı saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk'un da arasında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

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