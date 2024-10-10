GÜNCELLEME - Iğdır'da 13 polisin şehit olduğu bombalı saldırıyla ilgili 8 şüpheli yakalandı

Iğdır'da 8 Eylül 2015'te 13 polisin şehit olduğu bombalı saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk'un da arasında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Dilucu Sınır Kapısı'nda 9 yıl önce görevli polis memurlarını taşıyan midibüsle koruma görevi yapan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce uzaktan kumandalı bombanın patlatılması sonucu 13 polisin şehit düştüğü saldırıyla ilgili Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

Valilikten konuyla ilgili yapılan açıklamada ise 13 polisin şehit edilmesi olayının faillerinden olan ve sarı kategoride aranan PKK/KCK terör örgütünün bölge sorumlusu H.D'nin, kentte şehitlerin anısına yapılan anıtın açılışının olduğu 14 Eylül 2024'te Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Şırnak'ta yakalandığı ve Iğdır'a getirildiği belirtildi.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının H.D tarafından gösterilen sığınaklarda arama yaptığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şahıs (H.D) tarafından gösterilerek tespit edilen sığınaklarda 2 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, bu silahlara ait 5 şarjör ve 150 mühimmat ile bazı yaşamsal malzemeler ele geçirilmiş ve şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edilmiştir. Bahse konu şüphelinin vermiş olduğu ifadeyle genişletilen kapsamlı soruşturma işlemleri çerçevesinde, polislerimizin şehit olduğu olayda patlayıcı yapımında kullanılan gübreyi temin ettiği tespit edilen şüpheli DEM Parti Iğdır İl Başkanı Mehmet Selçuk ile örgüte yardım yataklık yaptığı anlaşılan 6 kişi Iğdır'da ve 1 kişi İstanbul'da olmak üzere toplam 8 şüpheli yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alınmış olup, söz konusu tahkikat işlemleri titizlikle yerine getirilerek farklı tespitlere yönelik araştırmalar devam etmektedir."