Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Iğdır'da Serhat Kalkınma Ajansının 95. Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

        Serhat Kalkınma Ajansının 95. Yönetim Kurulu Toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan'ın da katılımıyla Iğdır'da gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 20:31 Güncelleme: 10.10.2024 - 20:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Iğdır'da Serhat Kalkınma Ajansının 95. Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Serhat Kalkınma Ajansının 95. Yönetim Kurulu Toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan'ın da katılımıyla Iğdır'da gerçekleştirildi.

        Iğdır Valiliği toplantı salonunda, Iğdır Valisi Ercan Turan başkanlığında yapılan toplantıya Kars Valisi Ziya Polat, Ağrı Valisi Mustafa Koç, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, SERKA Genel Sekreteri Nurullah Karaca, belediye başkanları, Ticaret ve Sanayi Oda başkanları katıldı.

        2024 yılı Güdümlü Proje Desteği kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca uygun bulunan güdümlü projeler için hazırlanan Fizibilite Destek Programı kapsamında Serhat Kalkınma Ajansına sunulan projeler, yönetim kurulunca değerlendirilerek, başarılı bulunanlar onaylandı.

        Düzenlenen toplantının ardından Bakan Yardımcısı İnan ve katılımcılar, Tuzluca'daki tuz mağaralarını gezdi.

        Daha sonra Organize Sanayi Bölgesine geçen İnan ve Vali Turan, buradaki fabrikaları da ziyaret etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uçum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Uçum'dan Habertürk'e açıklamalar
        İsrail'e uluslararası tepkiler
        İsrail'e uluslararası tepkiler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tiran'daki cami açılışında açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tiran'daki cami açılışında açıklamalar
        Keçi sütlü dondurmada keçi sütü bulunamadı
        Keçi sütlü dondurmada keçi sütü bulunamadı
        Arda Güler'den Ancelotti açıklaması!
        Arda Güler'den Ancelotti açıklaması!
        Kayıp üniversiteli Rojin'in başörtüsü bulundu
        Kayıp üniversiteli Rojin'in başörtüsü bulundu
        Hücumda devlerle yarışıyor!
        Hücumda devlerle yarışıyor!
        Pelin Karaca son yolculuğuna uğurlandı
        Pelin Karaca son yolculuğuna uğurlandı
        10 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        10 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Vahşetin ardından Edirnekapı surlarında demir bariyerli önlem
        Vahşetin ardından Edirnekapı surlarında demir bariyerli önlem
        Domuz tespiti resmen açıklandı
        Domuz tespiti resmen açıklandı
        Köfteci Yusuf'tan 'domuz eti' açıklaması
        Köfteci Yusuf'tan 'domuz eti' açıklaması
        Domuz çıkması ile gündeme gelmişti... Nedir bu LOD?
        Domuz çıkması ile gündeme gelmişti... Nedir bu LOD?
        Türkiye’nin yabancı işçi istatistikleri
        Türkiye’nin yabancı işçi istatistikleri
        "İsrail'e gerekli uluslararası baskı yapılmalı"
        "İsrail'e gerekli uluslararası baskı yapılmalı"
        "Üzgünüz"
        "Üzgünüz"
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        Nadal'dan kortlara veda!
        Nadal'dan kortlara veda!
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?

        Benzer Haberler

        Iğdır'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 4 gün süreyle yasakland...
        Iğdır'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 4 gün süreyle yasakland...
        13 polisin şehit olduğu terör saldırısına ilişkin biri patlayıcıya gübre te...
        13 polisin şehit olduğu terör saldırısına ilişkin biri patlayıcıya gübre te...
        GÜNCELLEME - Iğdır'da 13 polisin şehit olduğu bombalı saldırıyla ilgili 8 ş...
        GÜNCELLEME - Iğdır'da 13 polisin şehit olduğu bombalı saldırıyla ilgili 8 ş...
        Kazların bahçeye girmesi nedeniyle çıkan kavgada komşusunu öldürdü
        Kazların bahçeye girmesi nedeniyle çıkan kavgada komşusunu öldürdü
        Iğdır'da 5 gün süreyle toplantı, gösteri ve yürüyüşler yasaklandı
        Iğdır'da 5 gün süreyle toplantı, gösteri ve yürüyüşler yasaklandı
        Bakan Yumaklı: Toleransımız olmayacak
        Bakan Yumaklı: Toleransımız olmayacak