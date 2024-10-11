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        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Iğdır'da konuştu:

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "İnşallah iyi hekimlik uygulamalarını ödüllendireceğimiz, aynı zamanda onların toplumla beraber daha iyi kaynaşmalarını sağlayacağımız sistem üzerine çalışıyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 13:03 Güncelleme: 11.10.2024 - 13:03
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        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Iğdır'da konuştu:
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        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "İnşallah iyi hekimlik uygulamalarını ödüllendireceğimiz, aynı zamanda onların toplumla beraber daha iyi kaynaşmalarını sağlayacağımız sistem üzerine çalışıyoruz." dedi.

        Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Iğdır'a gelen Memişoğlu, Iğdır Valiliğini ziyaret edip burada Vali Ercan Turan'ın da eşlik ettiği İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

        Daha sonra AK Parti Iğdır İl Başkanlığını ziyaret eden Memişoğlu, buradan Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesine geçti.

        Burada basın mensuplarıyla bir araya gelen Memişoğlu, Iğdır'daki sağlık hizmetlerini değerlendirdiklerini söyledi.

        Iğdır'ın Aras Nehri ve Ağrı Dağı ile Türkiye'nin en güzel illerinden biri olduğunu belirten Memişoğlu, "Iğdır'da sağlık hizmetleri anlamında değerlendirmemiz neticesinde gördük ki Iğdır çok daha iyi sağlık hizmetini yapabilecek kapasiteye sahip. İnşallah projesini bitirdiğimiz, çok yakında ihalesini yapıp inşaatına başlayacağımız 400 yataklı hastanemizi bir an önce Iğdır'a kazandıracağız. Bunun burada sözünü veriyoruz." diye konuştu.

        Bakan Memişoğlu, "Çok yakında herkes görecek ki Iğdır'ı sadece kendisine değil çevresindeki illere hatta uluslararası anlamda sağlık hizmeti verebilecek kapasiteye ulaştıracağız. Bunun yanında özellikle Sağlıklı Hayat Merkezi olmayan Iğdır’ımıza bir proje hazırladık, bunu da yakın bir zamanda inşallah inşaatına başlayacağız." ifadelerini kullandı.

        - "Sağlık bilimini de üretecek çalışmalar içindeyiz"

        Temel sağlık hizmetlerini ve aile hekimliğini önemsediklerini, bunları kuvvetlendirmeye çalıştıklarını vurgulayan Memişoğlu, şunları kaydetti:

        "Hastalanmadan sağlığımızı korumak esas hedeflerimizden bir tanesi. İnşallah iyi hekimlik uygulamalarını ödüllendireceğimiz, aynı zamanda onların toplumla beraber daha iyi kaynaşmalarını sağlayacağımız sistem üzerine çalışıyoruz. Dezenformasyonlara, yanlış haberlere toplumun, hekim arkadaşlarımın itibar etmemesini özellikle istirham edeceğim. Emin olun biz özellikle aile hekimliğini, temel sağlığı ön plana almış, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde sağlığın dünyada en iyi sunulduğu ülkelerden bir tanesiyiz. Sadece sağlık hizmetini değil sağlık teknolojisini, sağlık bilimini de üretecek çalışmalar içindeyiz."

        Memişoğlu, Ulu Cami'deki cuma namazının ardından kentten ayrılarak Ağrı'ya geçti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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