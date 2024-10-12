Iğdır'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Iğdır'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Iğdır'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, N.P. Yönetimindeki 76 M 0727 plakalı minibüsle Taşburun köyü mevkisinde karşı şeritten gelen M.E.C. idaresindeki 06 BV 0670 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, minibüsteki 2 kişi ile otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Olay yerine çağrılan ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
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