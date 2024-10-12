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        Iğdır'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Iğdır'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 20:35 Güncelleme: 12.10.2024 - 20:35
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        Iğdır'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
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        Iğdır'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, N.P. Yönetimindeki 76 M 0727 plakalı minibüsle Taşburun köyü mevkisinde karşı şeritten gelen M.E.C. idaresindeki 06 BV 0670 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada, minibüsteki 2 kişi ile otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Olay yerine çağrılan ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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