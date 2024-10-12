Iğdır'da 13 polisin şehit olduğu bombalı saldırıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı
Iğdır'da, 8 Eylül 2015'te 13 polisin şehit olduğu bombalı saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 zanlıdan, aralarında DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk'un da bulunduğu 3'ü tutuklandı.
Iğdır'da, 8 Eylül 2015'te 13 polisin şehit olduğu bombalı saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 zanlıdan, aralarında DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk'un da bulunduğu 3'ü tutuklandı.
Dilucu Sınır Kapısı'nda 9 yıl önce görevli polis memurlarını taşıyan midibüsle koruma görevi yapan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce uzaktan kumandalı bombanın patlatılması sonucu 13 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 10 Ekim'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan biri İstanbul'daki 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk'un da aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklandı, 5 şüpheli yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrolle serbest bırakıldı.
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