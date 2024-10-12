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        Iğdır'da 13 polisin şehit olduğu bombalı saldırıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı

        Iğdır'da, 8 Eylül 2015'te 13 polisin şehit olduğu bombalı saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 zanlıdan, aralarında DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk'un da bulunduğu 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 19:51 Güncelleme: 12.10.2024 - 19:51
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        Iğdır'da 13 polisin şehit olduğu bombalı saldırıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı
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        Iğdır'da, 8 Eylül 2015'te 13 polisin şehit olduğu bombalı saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 zanlıdan, aralarında DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk'un da bulunduğu 3'ü tutuklandı.

        Dilucu Sınır Kapısı'nda 9 yıl önce görevli polis memurlarını taşıyan midibüsle koruma görevi yapan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce uzaktan kumandalı bombanın patlatılması sonucu 13 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 10 Ekim'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan biri İstanbul'daki 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk'un da aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklandı, 5 şüpheli yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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