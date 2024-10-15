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        Iğdır'ın genç tenisçileri artık Türkiye'nin en iyi liginde raket sallayacak

        HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tenis Kulübü, Türkiye'nin bu branştaki en üst ligine çıkma başarısı gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 11:04 Güncelleme: 15.10.2024 - 11:04
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        Iğdır'ın genç tenisçileri artık Türkiye'nin en iyi liginde raket sallayacak
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        HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tenis Kulübü, Türkiye'nin bu branştaki en üst ligine çıkma başarısı gösterdi.

        Gençlik ve İl Spor Müdürlüğünce oluşturulan ve 3 sporcunun yer aldığı takım, ilk olarak 19-24 Ağustos'ta 63 erkek takımının katılımıyla Ankara'da düzenlenen Doğu ve Güneydoğu Takımları Lig Şampiyonası'nı yenilgisiz tamamlayıp, 2024 yılı şampiyonu olarak önemli bir başarı elde etti.

        Kurumun kent merkezindeki yerleşkesinde bulunan kortlarda gece-gündüz demeden çalışan sporcular, 30 Eylül-5 Ekim tarihlerinde 17 erkek takımının katılımıyla Erzincan'da düzenlenen Türkiye Tenis Ligi'ne yükselme turnuvasını da yenilgisiz bitirdi.

        Rakiplerini bir bir eleyip Türkiye Tenis Ligi'ne yükselen takımın sporcuları, milli formayla ter dökmeyi hedefliyor.

        - Yılmaz: "Gençlik ve Spor Bakanlığını temsil eden tek takımız"

        Antrenör Yasin Yusuf Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Tenis Ligi'ne yükselmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

        Kendi yetiştirdikleri sporcularla bu başarıya ulaştıklarını aktaran Yılmaz, "17 erkek takımının katıldığı turnuvada sporcularımız, tüm rakiplerini yenerek, Türkiye Tenis Ligi'ne katılma hakkı kazandı. Gençlik ve Spor Bakanlığını temsil eden tek takımız. Diğerleri kulüp takımı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 1, Marmara Bölgesi'nden 3 ve diğer bölgelerden de birer takımdan oluşan bir lig. Türkiye'nin finallerinde Iğdır'ı temsil edeceğiz. Lige, il müdürlüğümüzün desteğiyle, kendi bünyemizde yetiştirdiğimiz sporcularımızla katılacağız." ifadelerini kullandı.

        Yılmaz, başarıya ulaşmak için çok çabaladıklarını belirterek, "Bu aşamaya 8 yılın sonunda geldik. Bu işin içerisinde, bir emek, proje, planlama var. Biz 4 yıldır 18 Yaş Altı Takımlar Türkiye Şampiyonası'nın bölge şampiyonuyuz. Çok çalıştık, günde çift antrenman yaptık, rakiplerimizi analiz ettik. Bu organizasyon, tenisin en üst ligi. En iyi takımlardan oluşuyor. Bunu bir üstü Türkiye Şampiyonası ve milli takımlardır." diye konuştu.

        - Özsular: "Türkiye'nin en iyi 9 takımından biri olmak çok iyi bir duygu"

        Sporculardan 17 yaşındaki Nihat Özsular, yaklaşık 7 yıldır tenis oynadığını anlatarak, "Tenisi ilk olarak evimizin önündeki spor salonunda gördüm ve başladım. Yedi yıldır devam ediyorum. Türkiye'nin en iyi 9 takımından biri olmak çok iyi bir duygu. Bunu kendi çabalarımızla, özel bir kulüp olmadan, devletin bize sağladığı imkanlar sayesinde elde ettik." dedi.

        Habip Uygun da mahallesinde açılan spor salonuna gelen tenis hocalarının daveti üzerine bu spora başladığını dile getirdi.

        Yaklaşık 8 yıldır tenis oynadığını söyleyen Uygun, "Hocamızın emekleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın olanakları sayesinde buralara gelmiş olmak çok güzel bir duygu. Tenisimi geliştirmek, ileride de antrenör olmak istiyorum." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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