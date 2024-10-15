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        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Iğdır'da incelemelerde bulundu

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Iğdır'da ziyaret ve incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 15:38 Güncelleme: 15.10.2024 - 15:44
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        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Iğdır'da incelemelerde bulundu
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        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Iğdır'da ziyaret ve incelemelerde bulundu.

        Bakan Ersoy ve beraberindeki Iğdır Valisi Ercan Turan, AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz ile Tuzluca ilçesinde bulunan Tuz Dağı'nın içindeki mağaralardan oluşan Tuz Terapi Merkezi'ne gelerek inceleme yaptı.

        Buradaki çalışmalar hakkında bilgi alan Ersoy ve beraberindeki heyet, daha sonra Turgay Aras Otel inşaatı alanını gezdi.

        Ersoy, ardından Millet Bahçesi'nde yer alan 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi'ne geldi. Kafkas Halk Oyunları tarafından karşılanan heyet, kütüphaneyi gezerek öğrencilere hediyeler takdim etti.

        Iğdır Valiliğini de ziyaret eden Ersoy, şeref defterini imzaladı.

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