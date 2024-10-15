Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Iğdır'da partililerle buluştu:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak amacımız, ülkemizin her köşesinde olduğu gibi Iğdır’da da tarihi ve kültürel mirasımıza sahip çıkmak ve bu zenginlikleri tüm dünyaya tanıtmaktır." dedi.

Bakan Ersoy, AK Parti Iğdır İl Başkanlığı ziyaretinde yaptığı konuşmada, kentin tarih boyunca kültürel zenginliği, coğrafi konumu ve kadim medeniyetlerin buluşma noktası olması sebebiyle ülkenin en önemli şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

Şehrin açık hava müzesi gibi tarihin birçok izlerini taşıdığını ifade eden Ersoy, şöyle konuştu:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak amacımız, ülkemizin her köşesinde olduğu gibi Iğdır’da da tarihi ve kültürel mirasımıza sahip çıkmak ve bu zenginlikleri tüm dünyaya tanıtmaktır. Iğdır sadece tarihi ve kültürel değerleriyle değil aynı zamanda doğal güzellikleriyle de turizm potansiyeli yüksek bir şehrimizdir. Ağrı Dağı’nın heybetli görüntüsü, Aras Nehri’nin bereketli topraklarıyla turizm açısından çok büyük bir potansiyele sahipsiniz aslında. Bizler bugün burada Iğdır’ın kültürel ve turistik değerlerini daha da yukarı taşımak adına önemli adımlar atmak için bir araya geldik. Hayata geçireceğimiz projelerle, Iğdır’ın sadece yerli değil, uluslararası turizmde de hak ettiği yere geleceğini, büyük fırsatlar yaratabileceğini gösterecek."

- "Yabancı turist sayısında çok ciddi artış oldu" Turist sayısına dikkati çeken Ersoy, şöyle devam etti: "Özellikle yabancı turist sayısında son 10 yılda çok ciddi artış oldu, yabancı turist sayımız 2 katına kadar çıktı. Oluşturacağımız yeni rotalarla, yeni destinasyonlarla bu potansiyeli bir bu kadar da artırmayı hedefliyoruz. Hızlı bir şekilde turizm master planı oluşturacağız. Plan dahilinde kamu kurumlarının yapması gereken master planı işlenecek ve bir zaman planı içerisinde, 30 yıl boyunca Iğdır’ın ihtiyaç duyacağı turizmle ilgili ihtiyaçlarını karşılayacak yatırımları önceliklendirmeyi sırasıyla, el birliğiyle gerçekleştireceğiz."

Ersoy, Türkiye’nin tanıtımı ve turist sayısının artması için ciddi çalışma yürüttüklerini vurgulayarak, "2019 yılında kurulan Turizm Geliştirme Ajansımızla, biliyorsunuz ülkemiz, en büyük tanıtım medyalarından birine sahibiz. Şu anda ziyaretçi sayısıyla, tıklanma oranıyla, ülke bazına bakıldığı zaman, 10 dilde yayın yapıyor. Dünyadaki en etkili tanıtım platformunu ülkemizde oluşturduk. Onun için de GoTurkiye sitesinin altında GoIğdır bölümünü de oluşturduk. Şimdi içini sizlerle birlikte yapacağımız çalışmalarla zenginleştirerek, oluşturacağımız rotalar ve yeni koyacağımız ürünlerle birlikte inşallah yabancı turist sayısını da çok kısa bir sürede ikiye katlayacağız." diye konuştu.