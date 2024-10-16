Terörden temizlenen Küçük Ağrı Dağı'nda 101 çocuğun 101 uçurtması göklerde buluştu

Terörden arındırılan Küçük Ağrı Dağı'nda, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünde 101 öğrenci 101 uçurtma uçurdu.

Türkiye-İran sınırında yer alan Küçük Ağrı Dağı'ndaki Serdarbulak Yaylası ve buradaki Osmanlı Kışlası, 1. Ağrı Dağı Festivali'ne ev sahipliği yaptı.

Geçmişte PKK terör örgütünün kullandığı sığınak ve barınakların bulunduğu alanlar İçişleri Bakanlığının mücadelesi sonucu terörden tamamen temizlenerek turizme açıldı.

Burada bulunan bitki örtüsü ve doğal güzellikleriyle önce çıkan Serdarbulak Yaylası ile Osmanlı Kışlası, yapılan terörle mücadelenin ardından ziyaret edilmeye başladı. Iğdır Valiliği ve Aralık Kaymakamlığı, bu bölgeyi turizme kazandırmak için çalışma başlattı.

Aralık Kaymakamı Muhammet Fatih Aydın, AA muhabirine, bu bölgenin özellikle çocukların daima meşgul olacakları, uçurtma uçurabilecekleri bir alan haline geleceğini söyledi.

Bölgenin doğal ve tarihi zenginlikleri barındırdığına dikkati çeken Aydın, "Bu bölgeyi terörden tamamen temizleyen jandarma kuvvetlerimize teşekkür ediyorum. Buranın güvenli bir ortam olması için arkadaşlarımızın canla başla çalıştığına hepimiz şahit olduk." dedi.

Aralık ilçesinin İran, Azerbaycan (Nahçıvan) ve Ermenistan'a sınır olduğunun altını çizen Aydın, "İlçemizden 2 bin rakım yukarıdaki Serdarbulak yaylamızda bu faaliyetimizi icra etmekteyiz. Bu faaliyetlerimiz bundan sonraki yıllarda da geleneksel olarak devam edecek. Terörden temizlenmiş olan bu alanlarımızın gerçek sahipleri çocuklarımız, çocuklarımız burada bu faaliyetlerine devam edecekler. Bizler de her zaman yanlarında olacağız." diye konuştu.