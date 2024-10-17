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        Iğdır'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Iğdır'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 16:40 Güncelleme: 17.10.2024 - 17:06
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        Iğdır'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Iğdır'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Silah kaçakçılığı ve ticareti" suçunu işlediği iddiasıyla 1 kişiyi takibe aldı.

        Gerçekleştirilen operasyonla zanlıyı yakalayan ekipler, 6 kaçak tabanca ele geçirdi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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