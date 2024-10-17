Iğdır'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Iğdır'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Iğdır'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Silah kaçakçılığı ve ticareti" suçunu işlediği iddiasıyla 1 kişiyi takibe aldı.
Gerçekleştirilen operasyonla zanlıyı yakalayan ekipler, 6 kaçak tabanca ele geçirdi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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