Iğdır'da aranan firari hükümlü, evinin çatısındaki gizli bölmede yakalandı

Firari, çatı katında yaptığı ve ısı yalıtım malzemeleriyle kamufle ettiği gizli bölmenin içinde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekipleri, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari C.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

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