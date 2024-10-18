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        Iğdır'da aranan firari hükümlü, evinin çatısındaki gizli bölmede yakalandı

        Iğdır'da, hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari, düzenlenen operasyonla saklandığı evinin çatısındaki gizli bölmede yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 10:00 Güncelleme: 18.10.2024 - 10:00
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        Iğdır'da aranan firari hükümlü, evinin çatısındaki gizli bölmede yakalandı
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        Iğdır'da, hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari, düzenlenen operasyonla saklandığı evinin çatısındaki gizli bölmede yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekipleri, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari C.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

        Zanlının merkeze bağlı Obaköy köyündeki evine operasyon düzenleyen jandarma ekibi, şüpheliyi evin içinde bulamayınca çatıda arama yaptı.

        Firari, çatı katında yaptığı ve ısı yalıtım malzemeleriyle kamufle ettiği gizli bölmenin içinde yakalandı.

        C.A. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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