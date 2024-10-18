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        Iğdır'da polisler üniversite öğrencilerini terör, uyuşturucu ve şiddete karşı bilinçlendiriyor

        Iğdır'da polisler, üniversite öğrencilerine "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi kapsamında bilgilendirme ve önleme faaliyetleri yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 13:44 Güncelleme: 18.10.2024 - 13:59
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        Iğdır'da polisler üniversite öğrencilerini terör, uyuşturucu ve şiddete karşı bilinçlendiriyor
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        Iğdır'da polisler, üniversite öğrencilerine "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi kapsamında bilgilendirme ve önleme faaliyetleri yapıyor.

        İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik, Narkotik Suçlarla Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş Şube Müdürlüğü ile Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği personelleri, Iğdır Üniversitesi'ndeki öğrenci yoğunluğunun olduğu alanlara kurulan stantlarda öğrencilerin sorularını cevaplıyor.

        Polisler, bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında terör örgütleri ve eleman temin yöntemleri, madde kullanımının zararları, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları ve siber güvenlik hakkında gerekli bilgilendirmeleri yapıp broşür ve çeşitli kılavuzlar dağıtıyor.

        Öğrencilerin ilgi gösterdiği bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerin süreceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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