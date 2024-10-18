Iğdır'da polisler üniversite öğrencilerini terör, uyuşturucu ve şiddete karşı bilinçlendiriyor
Iğdır'da polisler, üniversite öğrencilerine "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi kapsamında bilgilendirme ve önleme faaliyetleri yapıyor.
Iğdır'da polisler, üniversite öğrencilerine "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi kapsamında bilgilendirme ve önleme faaliyetleri yapıyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik, Narkotik Suçlarla Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş Şube Müdürlüğü ile Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği personelleri, Iğdır Üniversitesi'ndeki öğrenci yoğunluğunun olduğu alanlara kurulan stantlarda öğrencilerin sorularını cevaplıyor.
Polisler, bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında terör örgütleri ve eleman temin yöntemleri, madde kullanımının zararları, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları ve siber güvenlik hakkında gerekli bilgilendirmeleri yapıp broşür ve çeşitli kılavuzlar dağıtıyor.
Öğrencilerin ilgi gösterdiği bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerin süreceği belirtildi.
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