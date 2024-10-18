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        Iğdır'da selden kapanan 2 köyün yolu ulaşıma açıldı

        Iğdır'da sel nedeniyle kapanan 2 köyün yolu, ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 13:45 Güncelleme: 18.10.2024 - 14:13
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        Iğdır'da selden kapanan 2 köyün yolu ulaşıma açıldı
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        Iğdır'da sel nedeniyle kapanan 2 köyün yolu, ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

        Kentte iki gündür etkili olan sağanak, bazı noktalarda sele neden oldu.

        Aralık ilçesine bağlı Karahacılı ile Tuzluca ilçesine bağlı Eğrekdere köyü yolları, selin getirdiği çamur ve taş yığınları nedeniyle ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresine bağlı ekiplerin iş makineleriyle yaptığı çalışma ile yollar yeniden ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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