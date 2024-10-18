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        Iğdır'da sis etkili oldu

        Iğdır'ın yüksek kesimlerinde sis bulutları, az rastlanan görüntüler oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 18:04 Güncelleme: 18.10.2024 - 18:11
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        Iğdır'da sis etkili oldu
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        Iğdır'ın yüksek kesimlerinde sis bulutları, az rastlanan görüntüler oluşturdu.

        Kentte 2 gündür etkili olan yoğun sağanak, yükseklerde kar yağışı ve sise dönüştü.

        Aras Dağları'nda bulunan 1500 rakım üstündeki bölgeler, sis bulutlarıyla kaplandı.

        Bölgede çalışma yapan Anadolu Ajansı

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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