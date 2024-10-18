Iğdır'da sis etkili oldu
Iğdır'ın yüksek kesimlerinde sis bulutları, az rastlanan görüntüler oluşturdu.
Iğdır'ın yüksek kesimlerinde sis bulutları, az rastlanan görüntüler oluşturdu.
Kentte 2 gündür etkili olan yoğun sağanak, yükseklerde kar yağışı ve sise dönüştü.
Aras Dağları'nda bulunan 1500 rakım üstündeki bölgeler, sis bulutlarıyla kaplandı.
Bölgede çalışma yapan Anadolu Ajansı
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