Nahçıvan Kültür Bakanı Seyidov, Iğdır Valisi Turan'ı ziyaret etti

Turan ise Seyidov'a iki ülkenin bayraklarının bulunduğu plaketler verdi.

Seyidov, Vali Turan'a Türkiye ile Azerbaycan dostluğunu simgeleyen tablo hediye etti.

Seyidov, Türkiye'nin Nahçıvan Başkonsolosu Asip Kaya ve Iğdır Azerbaycan Evi Başkanı Ziya Zakir Acar ile Vali Turan’ı makamında ziyaret etti.

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