Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Nahçıvan Kültür Bakanı Seyidov, Iğdır Valisi Turan'ı ziyaret etti

        Nahçıvan Kültür Bakanı Hasan Seyidov, Iğdır Valisi Ercan Turan'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 20:47 Güncelleme: 18.10.2024 - 22:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nahçıvan Kültür Bakanı Seyidov, Iğdır Valisi Turan'ı ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Nahçıvan Kültür Bakanı Hasan Seyidov, Iğdır Valisi Ercan Turan'ı ziyaret etti.

        Seyidov, Türkiye'nin Nahçıvan Başkonsolosu Asip Kaya ve Iğdır Azerbaycan Evi Başkanı Ziya Zakir Acar ile Vali Turan’ı makamında ziyaret etti.

        Ziyarette, Nahçıvan ile Iğdır arasındaki ilişkiler üzerine konuşuldu.

        Seyidov, Vali Turan'a Türkiye ile Azerbaycan dostluğunu simgeleyen tablo hediye etti.

        Turan ise Seyidov'a iki ülkenin bayraklarının bulunduğu plaketler verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ böyle çökertildi
        Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ böyle çökertildi
        Adalet Bakanı Tunç'tan 'Yenidoğan Çetesi' açıklaması
        Adalet Bakanı Tunç'tan 'Yenidoğan Çetesi' açıklaması
        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Sinvar'ın ölümü İsrail'e karşı direnişi akamete uğratmayacak
        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Sinvar'ın ölümü İsrail'e karşı direnişi akamete uğratmayacak
        Öğretmenlik Mesleği Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı
        Öğretmenlik Mesleği Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı
        Yenidoğan Çetesi'nin liderlerinden Fırat Sarı PKK üyeliğinden 5 yıl yatmış!
        Yenidoğan Çetesi'nin liderlerinden Fırat Sarı PKK üyeliğinden 5 yıl yatmış!
        Barış Boyun ve Daltonlar'a operasyon
        Barış Boyun ve Daltonlar'a operasyon
        Ada'da Kerem ve Orkun yarışı!
        Ada'da Kerem ve Orkun yarışı!
        18 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        18 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        İstanbul'da bazı okullarda ders saatleri değiştirildi
        İstanbul'da bazı okullarda ders saatleri değiştirildi
        'Yenidoğan çetesi'yle adı geçen 2 hastanede faaliyet askıda!
        'Yenidoğan çetesi'yle adı geçen 2 hastanede faaliyet askıda!
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: "Yetkim yok ama çevrem var" diyerek dolandırdı
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: "Yetkim yok ama çevrem var" diyerek dolandırdı
        Almanya Başbakanı Türkiye’ye geliyor
        Almanya Başbakanı Türkiye’ye geliyor
        Hamas, Sinvar'ın ölümünü resmen doğruladı
        Hamas, Sinvar'ın ölümünü resmen doğruladı
        İsrail’in sembolleri yok etme stratejisi
        İsrail’in sembolleri yok etme stratejisi
        Bağışıklığı güçlendirmenin doğal yolları
        Bağışıklığı güçlendirmenin doğal yolları
        Dünyanın en çok kazanan futbolcuları açıklandı!
        Dünyanın en çok kazanan futbolcuları açıklandı!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Kadın cinayetleri ve şiddet dünyanın sorunu
        Kadın cinayetleri ve şiddet dünyanın sorunu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Van Bronckhorst kararını verdi!
        Van Bronckhorst kararını verdi!

        Benzer Haberler

        Iğdır'da sis etkili oldu
        Iğdır'da sis etkili oldu
        Iğdır'da selden kapanan 2 köyün yolu ulaşıma açıldı
        Iğdır'da selden kapanan 2 köyün yolu ulaşıma açıldı
        Iğdır'da polisler üniversite öğrencilerini terör, uyuşturucu ve şiddete kar...
        Iğdır'da polisler üniversite öğrencilerini terör, uyuşturucu ve şiddete kar...
        Iğdır'da aranan firari hükümlü, evinin çatısındaki gizli bölmede yakalandı
        Iğdır'da aranan firari hükümlü, evinin çatısındaki gizli bölmede yakalandı
        Iğdır'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Iğdır'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Terörden temizlenen Küçük Ağrı Dağı'nda 101 çocuğun 101 uçurtması göklerde...
        Terörden temizlenen Küçük Ağrı Dağı'nda 101 çocuğun 101 uçurtması göklerde...