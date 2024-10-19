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        Bilim insanları Iğdır'daki Tuz Mağaraları'nda "Solunum Zirvesi" için bir araya geldi

        Iğdır'daki Tuz Mağaraları'nda, Türk Toraks Derneğince "Ağrı Dağı Solunum Zirvesi-2 Sempozyumu" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 15:10 Güncelleme: 19.10.2024 - 15:25
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        Bilim insanları Iğdır'daki Tuz Mağaraları'nda "Solunum Zirvesi" için bir araya geldi
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        Iğdır'daki Tuz Mağaraları'nda, Türk Toraks Derneğince "Ağrı Dağı Solunum Zirvesi-2 Sempozyumu" gerçekleştirildi.

        Tuzluca ilçesindeki Tuz Dağı'nda yer alan ve geçmişten bugüne kadar sürdürülen maden çıkarma işlemlerinin ardından oluşan dağın 80 metre altındaki galeriler, bu defa da Toraks Derneği ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ve Iğdır Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen etkinlikle bilim insanlarını ağırladı.

        Tuzluca Kaymakamı Abdüllatif Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Tuz Mağaraları'nın insanlık için önemli bir miras olduğunu söyledi.

        Akademisyenlere teşekkür eden Yılmaz, "Sizler zaten burada çok güzel çalışmalara imza atacaksınız. Bize, bilime ve insanlığa ışık tutacaksınız. O değerli düşüncelerinizle, emeklerinizle. Bizler her daim sizi şükranla anacağız." dedi.

        Mağaraların sağlık turizmi açısından önemli olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Sağlık turizmi noktasında sadece ülkemizde değil dünyanın birçok noktasında Tuzluca'nın Tuz Mağaraları'nın önemli olduğunu ve önemli yerlere geleceğini düşünüyorum. Sizlerden de destek bekliyoruz." diye konuştu.

        Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Nurdan Köktürk de bilimsel veriler ışığında çalışma sürdürdüklerini anlattı.

        Köktürk, "Biz burada KOAH, astım hastalarında bilimsel olarak gerçekleştirdiğimiz tedavilerden ve yaklaşımlardan bahsettiğimiz bir sempozyum gerçekleştiriyoruz. Bu bölgenin yüksek irtifa bölgesi olması nedeniyle KOAH ve uyku üzerine yüksek irtifanın etkilerinden bahsedeceğiz. Son olarak da Dünya Astım Kurulu Başkanı'mız aramızda, o da bilimsel verilerle güncel astım tedavilerinden bahsedecek." ifadelerini kullandı.

        Sempozyumun başkanlığını Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Akgün, oturum başkanlığını Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oya İtil ve Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Leyla Sağlam yaptı.

        Zirvede, Toraks Derneği Başkanı ve Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurdan Köktürk Yüksek "İrtifa ve KOAH", Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu Yüksek "İrtifa ve Uyku", Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arzu Yorgancıoğlu "Astım Tanı ve Tedavisinde Güncel Gelişmeler", Iğdır Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Tekin Sancar "Tuz Mağaralarının KOAH Üzerine Etkisi", Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Funda Ekimci "Deniz Yüksek İrtifanın İnsan Sağlığı Üzerine Etkisi" üzerine sunum yaptı.

        Sempozyuma, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdülhalik Karabulut, Dünya Astım Kurulu (GINA) Başkanı Prof. Dr. Arzu Yorgancıoğlu, akademisyenler ve ilgililer katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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