Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Iğdır Valisi Ercan Turan, kuş araştırma çalışmalarını inceledi:

        Iğdır Valisi Ercan Turan, Tuzluca ilçesindeki Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 11:45 Güncelleme: 21.10.2024 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Iğdır Valisi Ercan Turan, kuş araştırma çalışmalarını inceledi:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Iğdır Valisi Ercan Turan, Tuzluca ilçesindeki Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde incelemede bulundu.

        KuzeyDoğa Derneği'nin Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün izniyle, Koç ve UTAH üniversitelerinin desteğiyle yürüttüğü kuş halkalama çalışmaları devam ediyor.

        Vali Ercan Turan, Tuzluca Kaymakamı Abdüllatif Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede ile Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çıyrıklı köyünde yer alan kuş araştırma merkezinde inceleme yaptı.

        Burada KuzeyDoğa Derneği Başkanı ve Koç ile UTAH üniversiteleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu tarafından karşılanan Turan, bilimsel çalışmaların yapıldığı alanı gezdi.

        Ağlara takılan kuşların çıkarılması, halkalanması ve verilerinin sisteme kaydedilmesi gibi aşamaları izleyen turan, çalışmalar hakkında Şekercioğlu’ndan bilgi aldı.

        Vali Turan, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, kuşların nasıl halkalandığını yerinde gördüklerini belirterek, "Uluslararası bir çalışma yapılıyor. Dünyanın her yerinden bu işe sevdalanmış, profesyonelleşmiş insanlar geliyor, kuşların hareketleri inceleniyor, büyük kuşlara verici, küçük kuşlara halka takılıyor. Türkiye'deki türlerin (kuş) yaklaşık yüzde 75'i Iğdır'da bulunuyor." diye konuştu.

        Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu da ziyaretinden dolayı Vali Turan’a ve beraberindekilere teşekkür ederek, "Burası dünya çapında çok önemli bir alan. Türkiye'de tespit edilmiş 502 kuş türünün yüzde 62’sini, yani 316 tanesini sadece bu bölgede tespit ettik. Türkiye’de hiç kaydı olmayan 3 türü yine bu alanda tespit ettik. Buranın korunması önem taşıyor. Halkaladığımız 180 bin kuşun düzinelercesi farklı ülkelerde yakalandı." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        45 FETÖ davasının 1 numaralı sanığıydı!
        45 FETÖ davasının 1 numaralı sanığıydı!
        Yenidoğan çetesi soruşturması: Ölen bebeklerin ailelerinin ifadeleri iddianamede
        Yenidoğan çetesi soruşturması: Ölen bebeklerin ailelerinin ifadeleri iddianamede
        Bıçaklandı, hastaneye sürdü, kurtarılamadı!
        Bıçaklandı, hastaneye sürdü, kurtarılamadı!
        Maliye'den enflasyon düzeltmesi denetimi
        Maliye'den enflasyon düzeltmesi denetimi
        Bursa Ovası'nı besleyen dere kırmızıya büründü: "Kirli suyla sulanmış ürünleri yiyoruz"
        Bursa Ovası'nı besleyen dere kırmızıya büründü: "Kirli suyla sulanmış ürünleri yiyoruz"
        Golden önce faul var mı?
        Golden önce faul var mı?
        "İlk kez tanık oluyorum"
        "İlk kez tanık oluyorum"
        Daha 15 yaşındaydı... Aysel'in ölümüne soruşturma!
        Daha 15 yaşındaydı... Aysel'in ölümüne soruşturma!
        "Bile bile lades"
        "Bile bile lades"
        Altında yeni tarihi zirve
        Altında yeni tarihi zirve
        "Bu oyun derbiye yetmez!"
        "Bu oyun derbiye yetmez!"
        Vural Çelik açıklaması
        Vural Çelik açıklaması
        Kakulenin sağlığa faydaları nelerdir?
        Kakulenin sağlığa faydaları nelerdir?
        Suphi Tekniker hayatını kaybetti
        Suphi Tekniker hayatını kaybetti
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        ABD'de çekişmeli seçim! Anketlerde son durum ne?
        ABD'de çekişmeli seçim! Anketlerde son durum ne?
        Motosiklette 'emisyon' hareketliliği
        Motosiklette 'emisyon' hareketliliği
        Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı!
        Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı!

        Benzer Haberler

        Gençler ve çocuklar, Ağrı Dağı eteklerindeki ormanda temizlik yaptı
        Gençler ve çocuklar, Ağrı Dağı eteklerindeki ormanda temizlik yaptı
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Bilim insanları Iğdır'daki Tuz Mağaraları'nda "Solunum Zirvesi" için bir ar...
        Bilim insanları Iğdır'daki Tuz Mağaraları'nda "Solunum Zirvesi" için bir ar...
        Iğdır'da Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü kutlandı
        Iğdır'da Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü kutlandı
        Nahçıvan Kültür Bakanı Seyidov, Iğdır Valisi Turan'ı ziyaret etti
        Nahçıvan Kültür Bakanı Seyidov, Iğdır Valisi Turan'ı ziyaret etti
        Iğdır'da sis etkili oldu
        Iğdır'da sis etkili oldu