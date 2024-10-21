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        Iğdır'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 1 kişi tutuklandı

        Iğdır'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 17:49 Güncelleme: 21.10.2024 - 17:49
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        Iğdır'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 1 kişi tutuklandı
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        Iğdır'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Uyuşturucu madde ticareti" yaptığı iddia edilen şüpheliyi takibe aldı.

        Şüphelinin adresinde arama yapan jandarma, 10 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirdi.

        Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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