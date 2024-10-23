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        Ağrı Dağı'nın eteklerindeki sulak alanlar turizme kazandırılıyor

        HÜSEYİN YILDIZ - BÜLENT MAVZER - Iğdır Valiliği, Türkiye'nin en doğusundaki kuş çeşitliliğinin yaşandığı alanların turizme kazandırılması için çalışma başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 11:48 Güncelleme: 23.10.2024 - 11:48
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        Ağrı Dağı'nın eteklerindeki sulak alanlar turizme kazandırılıyor
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        HÜSEYİN YILDIZ - BÜLENT MAVZER - Iğdır Valiliği, Türkiye'nin en doğusundaki kuş çeşitliliğinin yaşandığı alanların turizme kazandırılması için çalışma başlattı.

        Iğdır'ın Aralık ve Karakoyunlu ilçeleri arasında, Ağrı Dağı'nın eteklerinde yer alan Bulakbaşı ve Karasu sulak alanları, yıl boyunca yaban hayvanlarına ve kuş türlerine ev sahipliği yapıyor.

        Genel adı Iğdır Ovası Aralık Sulak Alanı olan bölgede bugüne kadar yapılan amatör gözlemlerde 204 kuş türünün yaşadığı tespit edildi.

        Ağrı Dağı'nın zirvesinden gelen kar ve buzul sularıyla beslenen, yılın her mevsiminde farklı hayvan türlerine ev sahipliği yapan bölgenin koruma altına alınarak doğa ve kuş gözlem turizmine kazandırılması hedefleniyor.

        Iğdır Valisi Ercan Turan, KuzeyDoğa Derneği Başkanı Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu ve gönüllülerle bölgede incelemede bulundu.

        Vali Turan, turizme kazandırılması hedeflenen alanları gezip Şekercioğlu'ndan bu bölgede yapılabilecek çalışmalara dair bilgi aldı.

        Yapılan inceleme sonucu, kuş yoğunluğunun olduğu noktalara gözlem kuleleri yapılmasına karar verildi. Kule sayısının ilerleyen günlerde belirleneceği çalışma kapsamında bölgedeki kuş türlerinin de tanıtımı için kitap hazırlanacak. Hazırlanacak kitaplar yurt içi ve dışında bu alanla ilgilenen yerlere gönderilecek.

        Öte yandan alanda koruma kararıyla insan hareketliliği kısıtlanacak.

        Bu çalışmaların ardından yurt içi ve dışında yapılacak tanıtımlarla doğa turizmcileri ve kuş gözlemcilerinin buraya çekilerek ekoturizme katkı sağlanması hedefleniyor.

        - "Toprağımıza, suyumuza, kuşumuza, doğamıza sahip çıkacağız"

        Iğdır Valisi Ercan Turan, AA muhabirine, Iğdır Ovası Aralık Sulak Alanı'nda tematik turizm kapsamında alan incelemesi yaptıklarını söyledi.

        Yaklaşık 12 kilometrelik hatta Yazlık, Aktaş, İslamköy ve Bulakbaşı köylerinin bulunduğunu dile getiren Turan, sulak alana ilişkin, "Zaman zaman 100-150 metre, zamana zaman 10-20 metreye genişliği olan bir su varlığı var. Muazzam bir kuş varlığı var. Burası Iğdır'ın gizli hazinelerinden biri. Biz bunu inşallah hem koruyacağız hem de sahip çıkacağız. Toprağımıza, suyumuza, kuşumuza, doğamıza sahip çıkacağız. Bunların tanıtımını da en yüksek düzeyde yapacağız." dedi.

        Alanın en stratejik öneminin Ağrı Dağı'nın eteklerinde ve Aras Nehri Havzası'nda yer almak olduğuna dikkati çeken Turan, "Ciddi bir su varlığı var. Yılın 12 ayı burada su varlığını koruyor ve yaban hayatını koruyor. İnşallah Iğdır'ın bu zenginliklerini daha da ön plana çıkartarak hem farkındalığı yükselteceğiz hem de turizme bağlı olarak bölgemizin gelir kaynaklarını artıracağız." diye konuştu.

        - "Burası dünya çapında önemli bir su ve kuş alanı"

        Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu da alanda bugüne kadar 204 kuş türünün tespit edildiğini belirtti.

        Alanda daha fazla gözlemin yapılmasının sonuçlarına değinen Şekercioğlu, şöyle devam etti:

        "Burada da Aras Kuş Cenneti gibi daha fazla gözlem olsa 250-300 kuş türünün tespit edileceğine eminiz. Burası çok önemli bir sulak alan, aynı zamanda Ağrı Dağı dağ ekosistemi, dağ türleri için çok önemli bir alan. Burası dünya çapında önemli bir su ve kuş alanı. Ekoturizm için Iğdır'ın en önemli alanı. Zaten buraya kuş gözlemcileri düzenli olarak geliyor."

        Vali Turan'a alana gelip incelemede bulunması ve duyarlılığından dolayı teşekkür eden Şekercioğlu da şunları kaydetti:

        "Buranın çok daha fazla tanınması ve gözlemlenmesi lazım. Zaten bir altyapıya da ihtiyaç yok. Buradan çok güzel bir 12 kilometrelik yol geçiyor, bir tarafı sulak alan, bir tarafı Ağrı Dağı. Buranın tek ihtiyacı bir kuş gözlem kulesi, o da zaten alan düz olduğu için çok yüksek olmayan bir gözlem kulesi gözlemi daha da kolaylaştıracak, daha fazla türün kaydedilmesini sağlayacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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