Amed Sportif Faaliyetler-Pendikspor maçı Iğdır'da yapılacak

Amed Sportif Faaliyetler'den yapılan açıklamada, Diyarbakır'da oynanması planlanan maçın, saha zemininin uygun olmaması nedeniyle Iğdır'da oynanmasına karar verildiği belirtilerek, "27 Ekim Pazar günü kendi sahamızda oynanması planlanan Pendikspor karşılaşmamız, stadyum zemininin futbol oynamaya elverişli olmaması sebebiyle yapılan görüşmeler sonucunda Iğdır Şehir Stadyumu'na alınmıştır." ifadesine yer verildi.

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