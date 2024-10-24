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        Amed Sportif Faaliyetler-Pendikspor maçı Iğdır'da yapılacak

        Trendyol 1. Lig 10. haftada 27 Ekim Pazar günü Amed Sportif Faaliyetler ile Siltaş Yapı Pendikspor arasındaki karşılaşma Iğdır'da yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 09:30 Güncelleme: 24.10.2024 - 09:30
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        Amed Sportif Faaliyetler-Pendikspor maçı Iğdır'da yapılacak
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        Trendyol 1. Lig 10. haftada 27 Ekim Pazar günü Amed Sportif Faaliyetler ile Siltaş Yapı Pendikspor arasındaki karşılaşma Iğdır'da yapılacak.

        Amed Sportif Faaliyetler'den yapılan açıklamada, Diyarbakır'da oynanması planlanan maçın, saha zemininin uygun olmaması nedeniyle Iğdır'da oynanmasına karar verildiği belirtilerek, "27 Ekim Pazar günü kendi sahamızda oynanması planlanan Pendikspor karşılaşmamız, stadyum zemininin futbol oynamaya elverişli olmaması sebebiyle yapılan görüşmeler sonucunda Iğdır Şehir Stadyumu'na alınmıştır." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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