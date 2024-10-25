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        Iğdır'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 5 zanlı tutuklandı

        Iğdır'da otomobilde 1 kilogram sentetik uyuşturucuyla yakalanan 5 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 10:23 Güncelleme: 25.10.2024 - 10:23
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        Iğdır'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 5 zanlı tutuklandı
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        Iğdır'da otomobilde 1 kilogram sentetik uyuşturucuyla yakalanan 5 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları değerlendirilen 5 şüpheliyi takibe aldı.

        Şüphelilerin bulunduğu otomobili durdurup arama yapan ekipler, 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.Ş, O.G, Ö.G, A.K.A ile E.Ö, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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