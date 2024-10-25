Iğdır'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 5 zanlı tutuklandı
Iğdır'da otomobilde 1 kilogram sentetik uyuşturucuyla yakalanan 5 zanlı tutuklandı.
Iğdır'da otomobilde 1 kilogram sentetik uyuşturucuyla yakalanan 5 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları değerlendirilen 5 şüpheliyi takibe aldı.
Şüphelilerin bulunduğu otomobili durdurup arama yapan ekipler, 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.Ş, O.G, Ö.G, A.K.A ile E.Ö, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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