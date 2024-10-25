Iğdırlı Goncagül ördüğü "kan damlacıkları" ile Kızılay'a destek oluyor

ERDAL YALÇIN - Ankara'da kendisini felç bırakan trafik kazasının ardından taşındığı Iğdır'da koltuk değnekleriyle yaşam mücadelesi veren Goncagül Bağ, ördüğü kan damlası hediyeliklerle de Kızılay'a destek oluyor.

Halfeli beldesinde yaşayan 24 yaşındaki Bağ, 3 yıl önce Ankara'da özel bir hastanede tıbbi laboratuvar teknikeri olarak çalıştığı dönemde trafik kazası geçirdi.

T-12 omuriliğinin kırılması sonucu belden aşağısı felç olan Bağ, zamanını evde geçiriyor.

Bağ, Türk Kızılay'ının kadın gönüllüleri ile tanıştıktan sonra Türkiye genelinde başlatılan ve kan bağışçılarına hediye amaçlı yapımına başlanan 'Kan Damlacığı' örgü anahtarlık projesine dahil oldu.

Anahtarlıkları örerek hem iyi vakit geçiriyor hem de Kızılay'a destek olan Goncagül Bağ, AA muhabirine, hastanede yattığı süre boyunca kan ihtiyacı olduğunu ve Kızılay'ın önemini daha iyi anladığını söyledi.

Annesinin, Kızılay kadınlarının sosyal bir projesini anlattığını aktaran Bağ, şöyle devam etti:

"Ben evde kaldığım için hobi olarak bazen resim çiziyor bazen de örgü örüyordum. Herkesi kan bağışına sevk edecek ya da kan bağışçılarına küçük bir hediye olacak şekilde gönüllü olarak ben de örgü yapmak istedim. Kadın kolları başkanıyla iletişime geçtim, onlar iplik temin ettiler. Kan damlacığı yapıyorum. Umarım yaptığım şeyleri beğenirler."