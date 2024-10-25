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        Üniversite öğrencileri tatbikatlarla çocukları deprem konusunda bilinçlendiriyor

        BÜLENT MAVZER - Iğdır Üniversitesi öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gönüllü olarak köylerdeki okulları gezip tatbikatlarla çocukları bilinçlendiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 12:57 Güncelleme: 25.10.2024 - 12:57
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        Üniversite öğrencileri tatbikatlarla çocukları deprem konusunda bilinçlendiriyor
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        BÜLENT MAVZER - Iğdır Üniversitesi öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gönüllü olarak köylerdeki okulları gezip tatbikatlarla çocukları bilinçlendiriyor.

        Iğdır Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü akademisyenleri, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölge illerine giderek arama kurtarma faaliyetlerine katıldı.

        Görevlerinin ardından Iğdır'a dönen akademisyenler, üniversite öğrencilerinden oluşan arama kurtarma timi kurdu.

        Köyleri ziyaret edip okullardaki öğrencilerle bir araya gelerek "afet farkındalık", "insani yardım", "afet psikolojisi" ve "yangına müdahale" gibi konularda çalışma yürüten tim, bugüne kadar kırsaldaki 7 okulu ziyaret etti.

        Son olarak da Mürşitali Şehit Muharrem Taş İlk ve Ortaokulunda faaliyet gerçekleştiren ekip, çocuklara afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri ve afetlerden zarar almadan veya en az zararla nasıl kurtulabileceklerini, oluşturulan toplanma alanlarına yönlendirmelerin nasıl yapıldığı ve tahliye konusunda tatbikatlar yaptı.

        Aldıkları eğitimleri ileri seviyeye taşıyarak, akademisyenler eşliğinde sahada uygulama fırsatı elde eden üniversite öğrencileri, aynı zamanda da köy çocuklarını afetler konusunda bilinçlendiriyor.

        Proje sorumlusu, Iğdır Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Öğr. Gör. Özal Kaya, AA muhabirine, yapılan çalışmayla hem yöre halkında farkındalık oluşturmayı hem de üniversite öğrencilerinin eğitimlerine katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

        Çalışmanın gidilen köylerde ilgiyle karşılandığını anlatan Kaya, okullarda öğrencilere önce "çök, kapan, tutun" pozisyonunu göstererek afet öncesinde ve sonrasında neler yapılması konusunda bilgilendirme yaptıklarını anlattı.

        "Gezilerle hem köy çocuklarını bilgilendirmiş hem de İtfaiyecilik ve Sivil Savunma Bölümü öğrencilerimize deneyim kazandırmış oluyoruz." diyen Kaya, köy çocukları ve üniversite öğrencilerini buluşturup farkındalık oluşturduklarını belirtti.

        Aynı bölümden Öğr. Gör. Muharrem Ağar da Iğdır Üniversitesi bünyesinde öğrencilerden arama kurtarma timi oluşturduklarını dile getirdi.

        Ağar, "Iğdır'ın köylerini dolaşarak okullarda afet bilinci eğitimleri veriyoruz. Bu doğrultuda hem öğrencilerimiz sahada çalışmış oluyor hem de köy okullarında çocuklar bu eğitimlerden faydalanmış oluyor. Bölüm öğrencilerimize alanda bizzat uygulama yaptırarak tecrübe etmelerini sağlıyoruz." diye konuştu.

        - "Tatbikatı oyuna çevirerek deprem hakkında bilinçlendirdik"

        Iğdır Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü 2. sınıf öğrencilerinden Fatma Anıl da projede görev almaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Deprem hakkında çocukları bilinçlendirdik, hatta daha da ileride hayata geçireceğimiz projelerle köy sakinlerini de bilinçlendirmeyi hedefliyoruz. Böyle bir projeyi uygulamaya geçirdiğimiz için çok mutluyuz. Bu sayede hem kendi bilgilerimizi daha çok pekiştirmek adına güncellemiş olduk hem de köy okullarındaki çocuklarla tatbikatlar yaparak güzel bir etkinlik yapmış olduk." ifadelerini kullandı.

        Toprak Özkan da "Köy çocuklarıyla buluştuk ve afet bilincini anlatmak adına tatbikatı oyuna çevirerek deprem hakkında bilinçlendirdik. Geleceğimiz olan köydeki kardeşlerimizi bilgilendirdiğimiz için çok mutluyum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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