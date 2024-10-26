"Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları"ndan Şekercioğlu, Türkiye'nin kuzeyinde 23 yıldır yaban hayatını araştırıyor

HÜSEYİN YILDIZ - "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde yer alan Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, 23 yıldır Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi'nde gönüllü olarak bilimsel doğa koruma çalışmaları yürütüyor.

Koç ve Utah üniversitelerinde öğretim üyesi Şekercioğlu, 2001'den bu yana Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır bölgesinde çalışma yürütüyor.

Biyoloji, ekoloji ve ornitoloji alanlarında araştırmalar yapan Şekercioğlu, bölgenin yaban hayatının korunması, kurt, vaşak ve birçok kuş türünün Türkiye'de ilk kez takibi, biyoçeşitlilik envanterleri, yaban hayatı alanlarının belirlenmesi, yeni türlerin kayıt altına alınması başta olmak üzere birçok doğa bilim çalışmasına imza attı.

Şekercioğlu, çalışmalarıyla, TÜBİTAK 2014 Yılı Bilim ve Teşvik Ödülleri'nde Cumhurbaşkanlığından "TÜBİTAK Özel Ödülü"nü alan ilk biyolog ve en genç kişi oldu. Türkiye'nin Ermenistan sınırında bulunan Iğdır'ın Tuzluca ilçesi Yukarı Çıyrıklı köyündeki Aras Kuş Cenneti'nde 2006'da Ornitoloji Araştırma ve Eğitim Merkezini kuran Şekercioğlu, ekibiyle burada 316 kuş türü tespit etti. Şekercioğlu, 2007'de kurduğu KuzeyDoğa Derneği ekibiyle, Iğdır ve Kars'ta 180 bin kuşa halka ve 120'den fazlasına uydu vericisi taktı.

Bölgenin yanı sıra 100'e yakın ülkede çalışma yapan Şekercioğlu, ayrıca 9 bin 200 kuş türüyle dünyada en fazla tür gözlemleyen profesör ve kuş bilimci oldu. Türkiye'nin tek yaban hayatı belgesel serisi "Yok Olmadan Keşfet" ile TRT Belgesel için 60 bölüm çeken Şekercioğlu, son olarak ABD Stanford Üniversitesinin yayımladığı "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesine girdi. Şekercioğlu, listede hem biyoloji hem de bu bilimin alt dalları ornitoloji ve ekoloji alanlarında Türkiye'de birinci sırada yer aldı.

- "Biyologlar arasında ülkemizde ilk sırada olmaktan gurur duyuyorum" Şekercioğlu, AA muhabirine, Kuzeydoğu Anadolu hakkında yazdığı bilimsel makalelerin, listeye girmesine büyük katkısının olduğunu söyledi. Bölgede yaptığı çalışmalara ilişkin bilgi veren Şekercioğlu, Iğdır'daki çalışmalarının 2005'te başladığını, 2006'da merkezi kurduklarını belirterek, "Burası o günden bugüne Doğu Anadolu'da çalışan tek kuş halkalama ve araştırma merkezi." dedi. Yayımlanan listede Türkiye'yi ilk sırada temsil etmekten gurur duyduğunu vurgulayan Şekercioğlu, "Stanford Üniversitesi öncülüğünde, dünyadaki tüm bilimsel makaleler ve bunlara verilen atıflar her yıl analizden geçirilerek, dünyanın ilk yüzde 1'e giren bilim insanları belirleniyor. Türkiye'de bu listede biyoloji, ekoloji ve ornitoloji dallarında ilk sırada yer almaktan çok büyük mutluluk duyuyorum." diye konuştu.