Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Turizme açılan Küçük Ağrı Dağı dağcıları ağırlıyor

        BÜLENT MAVZER - Terörden arındırılan Küçük Ağrı Dağı, dağcıları ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 11:02 Güncelleme: 27.10.2024 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Turizme açılan Küçük Ağrı Dağı dağcıları ağırlıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        BÜLENT MAVZER - Terörden arındırılan Küçük Ağrı Dağı, dağcıları ağırlıyor.

        Geçmişte PKK terör örgütünün kullandığı sığınak ve barınakların bulunduğu alanlar, güvenlik güçlerinin operasyonları sonucu terörden temizlenerek turizme açıldı.

        Bölgede güven ve huzur ortamının oluşmasıyla Türkiye'nin birçok yerinden doğasever, uzun yıllar dağcılık faaliyetine kapalı bulunan Küçük Ağrı Dağı'na geliyor.

        Sahip olduğu 3 bin 896 metre yüksekliğiyle yurdun en yüksek altıncı dağı olma özelliğini taşıyan Küçük Ağrı Dağı'na gelmeye başlayan doğa tutkunları, rehberler eşliğinde zirve tırmanışı yapıyor.

        Türkiye'nin İran, Nahçıvan ve Ermenistan sınırlarının göründüğü dağa tırmanış yapan doğaseverler, hoşça vakit geçiriyor.

        - "Her faaliyette ayrı bir güzelliği keşfediyoruz"

        Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde antrenör olan dağcı Oğuz Aygan, AA muhabirine, huzurun sağlanmasıyla Küçük Ağrı Dağı'nın rağbet gördüğünü söyledi.

        Bölgeye yılın her dönemi tırmanış yapılabileceğini ifade eden Aygan, "Yerli ve yabancı dağcılar, dağın her rotasında faaliyet yapmak için fırsat kolluyor. Bugün de Küçük Ağrı Dağı'na kondisyonlu bir ekiple yaptığımız faaliyette sisli bir havada ilerledik. Dağı doğal güzelliklerinin yanı sıra zaman zaman da böyle havalarda tırmanmak ayrı bir keyif veriyor." dedi.

        Aygan, dağın her mevsim farklı güzellikler sunduğunu belirterek, "Yağmur yağdığında farklı, kar yağdığında farklı oluyor. Bugün yaptığımız faaliyette de böyle sisli bir havada, bulutların arasında ilerlemek etkinliğimize ayrı bir güzellik kattı." diye konuştu.

        Iğdır Zirve Kuzey-Doğu Dağcılık Kulübü sporcusu Harun Cengiz de Küçük Ağrı Dağı'nın tırmanışa açılmasının yerli ve yabancı dağcıların bölgeye ilgisini artırdığını dile getirdi.

        Bölgenin saklı bir cennet olduğunu söyleyen Cengiz, şelaleleri, gölleri, meteor çukurları, ormanlık alanları, eteklerindeki yaylaları ve yaban hayatı çeşitliliğiyle dağın turizme açılmasının Türkiye için büyük kazanç olacağını belirtti.

        Cengiz, "Son haftalarda dağın kuzey rotasına ve Küçük Ağrı Dağı'na yaptığımız zirve tırmanışları bizlere çok büyük keyif veriyor. Her faaliyette ayrı bir güzelliği keşfediyoruz. Bütün doğaseverleri bu güzellikleri keşfetmek için buraya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suça sürüklenen çocuk endişesi! Tablo korkuya yol açtı
        Suça sürüklenen çocuk endişesi! Tablo korkuya yol açtı
        Pezeşkiyan'dan İsrail'e: Tedbir ve zekayla karşılık vereceğiz
        Pezeşkiyan'dan İsrail'e: Tedbir ve zekayla karşılık vereceğiz
        Fenerbahçe, Bodrum FK'yı konuk edecek
        Fenerbahçe, Bodrum FK'yı konuk edecek
        İstanbul'un korkulu rüyası olan gangsteri buldu!
        İstanbul'un korkulu rüyası olan gangsteri buldu!
        Silahlar susmadan demokrasi gelir mi?
        Silahlar susmadan demokrasi gelir mi?
        Yağışsız pazar! İşte beklenen sıcaklıklar
        Yağışsız pazar! İşte beklenen sıcaklıklar
        Cezasızlık algısı güçleniyor! Adaletsizlik şiddeti körüklüyor
        Cezasızlık algısı güçleniyor! Adaletsizlik şiddeti körüklüyor
        Biliyor muydunuz? Sıcak su torbasının da son kullanma tarihi var
        Biliyor muydunuz? Sıcak su torbasının da son kullanma tarihi var
        Kimler zatürre aşısı yaptırmalı?
        Kimler zatürre aşısı yaptırmalı?
        Yön tabelası direğine çarptı: 4 ölü, 1 yaralı
        Yön tabelası direğine çarptı: 4 ölü, 1 yaralı
        Devrime koştular
        Devrime koştular
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Berkin
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Berkin
        'Teklif gelmiyor'
        'Teklif gelmiyor'
        Sahte bungalov çetesine baskın!
        Sahte bungalov çetesine baskın!
        DSÖ'den Gazze için 'felaket' uyarısı
        DSÖ'den Gazze için 'felaket' uyarısı
        Biden'dan İsrail'in saldırısına ilişkin yorum
        Biden'dan İsrail'in saldırısına ilişkin yorum
        Bakan Şimşek, ABD'de yatırımcılarla görüştü
        Bakan Şimşek, ABD'de yatırımcılarla görüştü
        Oosterwolde'nin yerine gelecek!
        Oosterwolde'nin yerine gelecek!
        1903 yıl önceki depremin izlerine ulaşıldı
        1903 yıl önceki depremin izlerine ulaşıldı
        Kilo verdiriyor, kalbe iyi geliyor...
        Kilo verdiriyor, kalbe iyi geliyor...

        Benzer Haberler

        "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları"ndan Şekercioğlu, Türkiye'nin kuzeyinde...
        "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları"ndan Şekercioğlu, Türkiye'nin kuzeyinde...
        Iğdır İl Özel İdaresi, araçlarının tamirini kendi atölyesinde yapıyor
        Iğdır İl Özel İdaresi, araçlarının tamirini kendi atölyesinde yapıyor
        Üniversite öğrencileri tatbikatlarla çocukları deprem konusunda bilinçlendi...
        Üniversite öğrencileri tatbikatlarla çocukları deprem konusunda bilinçlendi...
        Iğdırlı Goncagül ördüğü "kan damlacıkları" ile Kızılay'a destek oluyor
        Iğdırlı Goncagül ördüğü "kan damlacıkları" ile Kızılay'a destek oluyor
        Iğdır'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 5 zanlı tutuklandı
        Iğdır'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 5 zanlı tutuklandı
        Türkiye-İran Sınır Güvenliği Toplantısı İran'da yapıldı
        Türkiye-İran Sınır Güvenliği Toplantısı İran'da yapıldı